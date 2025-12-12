La mossa di OVHcloud: nuove infrastrutture cloud AI e il debutto del Quantum-as-a-Service europeo e datacenter B2B a Milano



Tre fattori dirompenti stanno ridisegnando il mercato: il risveglio politico europeo riguardo la dipendenza digitale, la volontà delle imprese di riconquistare l'autonomia tecnologica e, naturalmente, l'avanzata inarrestabile dell'AI.

"Voglio ribadire l’ambizione di OVHcloud: diventare un provider globale di cloud e AI capace di supportare l’intera economia e svolgere un ruolo sistemico", ha dichiarato Octave Klaba, Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO. Si tratta di un posizionamento che va oltre la semplice fornitura di servizi, mirando a un ruolo di pilastro strategico nell'ecosistema digitale.

Queste le quattro aree chiave di innovazione presentate durante il Summit, che spaziano dall'AI agentica ai progressi quantistici:



- Creazione di digital twin professionali: La piattaforma OmisimO AI si evolve grazie all’integrazione dell’agente di coding SHAI. Questa combinazione offre agli sviluppatori un ambiente sicuro e affidabile per costruire agenti AI in grado di replicare e orchestrare compiti professionali complessi, agendo come veri e propri digital twin professionali.







- Infrastrutture AI potenziate per l’inferenza: Grazie alla partnership con SambaNova, OVHcloud è in grado di distribuire nuovi acceleratori dedicati all’inferenza su vasta scala, noti come RDU. Queste soluzioni offrono opzioni di calcolo ad altissima capacità, ideali per carichi di lavoro a bassa latenza e per elaborazioni batch. Le aziende possono così eseguire agenti AI con prestazioni estremamente elevate, sfruttando appieno le nuove infrastrutture cloud AI.



- Supporto ai vendor SaaS: Il programma “Get your SaaS ready for AI”

- è un’iniziativa di collaborazione destinata ai vendor di soluzioni SaaS. L’obiettivo è aiutarli a integrare l'AI agentica nelle loro offerte. L'iniziativa include formazione specifica, condivisione di codice e l'accesso al marketplace OmisimO.



- Il debutto del Quantum-as-a-Service: Per democratizzare l'accesso alle tecnologie di calcolo più avanzate, OVHcloud ha lanciato la Quantum Platform. Si tratta della prima offerta di Quantum-as-a-Service europeo.



La piattaforma dà accesso all’Orion Beta QPU di Pasqal da 100 qubit. L’azienda prevede di integrare otto ulteriori sistemi entro la fine del 2027, sette dei quali saranno di origine europea.

Questo passo nel quantistico è strategico. Octave Klaba ha sottolineato come il calcolo quantistico sia destinato a ridefinire i confini economici grazie a una potenza di calcolo e simulazione senza precedenti. L’azienda si posiziona così in prima linea, coinvolgendo e trainando l’intero ecosistema.

La spinta all'innovazione si affianca al rafforzamento della presenza territoriale, un elemento cruciale per la sovranità tecnologica e la resilienza del cloud. L’espansione mira a garantire ai clienti la massima disponibilità e conformità normativa.

L'Italia è al centro di questa strategia. L’apertura del datacenter Milano B2B è ora affiancata dalla piena operatività della zona 3-AZ nella città lombarda. Questa infrastruttura si configura come una leva essenziale per le imprese italiane ed europee che cercano di ottimizzare le performance dei servizi e garantire la conformità normativa.



Il nuovo polo italiano, attivo da ottobre 2025, è il primo nel Sud Europa a offrire disponibilità immediata di soluzioni VPS di ultima generazione.

La zona 3-AZ di Milano è stata progettata per carichi di lavoro enterprise

- critici, richiedenti alta disponibilità e massima resilienza. Questo modello prevede che ogni regione sia composta da tre Availability Zone

- indipendenti. Ogni datacenter è distante dagli altri alcuni chilometri e dispone di connessioni di rete e alimentazione separate, garantendo bassa latenza e continuità dei servizi essenziali. I clienti che accedono al Public Cloud in questa zona beneficiano dell’intero stack tecnologico:

- Storage;

- Network;

- Managed Kubernetes Services;

- Managed Database.

Queste soluzioni avanzate rispondono alle esigenze più sofisticate del mercato. Dopo Parigi e Milano, l’impegno internazionale prosegue con l’annuncio dell’apertura di una zona 3-AZ anche a Berlino, per rafforzare la resilienza dei clienti tedeschi.

Le testimonianze raccolte durante l'evento, fornite da manager di grandi gruppi come Bouygues, LCH SA e Bitdefender, hanno evidenziato la necessità di un approccio collettivo.



L'ecosistema di OVHcloud supporta non solo le start-up e le aziende in crescita (digital scaler), ma anche istituzioni pubbliche e grandi aziende quotate in borsa, sia in Francia sia a livello internazionale. Questo approccio collaborativo guida la trasformazione digitale della società e conferma la serietà e l'autorevolezza del provider nel panorama globale.