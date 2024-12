l'intelligenza artificiale sbarca nel c-suite: il caso klarna





Recentemente, l'azienda di pagamenti buy-now-pay-later Klarna ha diffuso un video del suo CEO, Sebastian Siemiatkowski, che presentava un aggiornamento sui risultati finanziari dei primi tre trimestri dell'anno. La notizia era reale – crescita dei ricavi del 23% rispetto all'anno precedente e nuovi strumenti di AI – ma l'immagine era falsa. Il video è stato creato usando l'AI.

Come molti sosia umani generati dall'AI, il doppio di Siemiatkowski risulta un po' innaturale.

I suoi modi di fare sono stranamente fuori tempo e i movimenti della bocca robotici. Ma Klarna, l'azienda con sede a Stoccolma, in Svezia, che ha presentato domanda di IPO a novembre, sta investendo nell'intelligenza artificiale e lanciando assistenti per lo shopping basati sull'AI. Con il video, l'azienda spera di sottolineare questo investimento.

Nonostante il dibattito sull'AI che sostituisce i posti di lavoro, si è parlato meno dell'AI che assume la carica di leadership nelle aziende. In un sondaggio del 2023 su 800 dirigenti di alto livello, il 47% ha affermato che la maggior parte o la totalità del ruolo del CEO potrebbe essere sostituita dall'AI. Quali parti del lavoro potrebbero essere gestite dall'AI non è ancora chiaro. Forse le conference call sugli utili?

Alcuni esperti avvertono che questo tipo di video deepfake può ritorcersi contro.

Le persone non si fidano totalmente dell'AI, soprattutto di quella che imita da vicino le sembianze delle persone e, secondo il Barometro della fiducia di Edelman del 2024, il 48% degli americani afferma che si sentirebbe più a suo agio con l'AI se si evolvesse a un ritmo più lento.

Un rappresentante di Klarna dichiara a Inc. che il video non era inteso a sostituire nulla di ciò che l'azienda potrebbe fare normalmente quando rilascia gli utili, ma solo a integrarlo. Per ora, Klarna afferma di non vedere alcun motivo per smettere di sperimentare.