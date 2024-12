Turismo in Italia 2024: boom trainato dagli stranieri secondo Confindustria





Il turismo in Italia continua a crescere, soprattutto grazie ai visitatori stranieri. A settembre 2024, la spesa dei turisti internazionali è aumentata del 6,9% rispetto al 2023. Questo incremento è dovuto in parte all'aumento dei prezzi, ma la spesa supera del 28,8% i livelli pre-pandemia del 2019.

Crescita del turismo straniero, calo di quello italiano

Nonostante l'aumento del turismo straniero, il numero totale di turisti in Italia nei primi nove mesi del 2024 è leggermente diminuito (-2,4%) rispetto al 2023. Questa flessione è causata dal calo del turismo interno (-6,5%), a causa di una minore propensione al consumo da parte degli italiani.

Nel 2024, i turisti italiani rappresentano solo il 47% del totale, contro il 51% del 2019.

Aumento della spesa turistica totale

Nonostante il calo del turismo interno, la spesa turistica totale in Italia è in crescita, raggiungendo i 110 miliardi di euro nel 2024, rispetto ai 108 miliardi del 2023. Questo aumento è interamente dovuto alla spesa dei turisti stranieri. È importante notare come anche la spesa media per turista sia aumentata del 6,2%, dimostrando un maggiore investimento di risorse nel nostro paese.

Il ruolo cruciale del turismo per l'economia italiana

Il turismo è un settore chiave per l'economia italiana, con un alto effetto moltiplicatore: per ogni 100 miliardi di euro spesi, si generano 255 miliardi di euro di PIL. Gran parte di questo valore si concentra nei settori dell'alloggio e della ristorazione, ma anche in quello manifatturiero.