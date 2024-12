Nasdaq tocca quota 20.000: l'entusiasmo per l'AI guida la crescita





L'indice Nasdaq Composite ha raggiunto per la prima volta i 20.000 punti mercoledì, segnando un anno di forte crescita per i titoli tecnologici. Questo aumento è stato trainato dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale (AI) e dalle aspettative di riduzione dei tassi di interesse.

L'indice, ricco di titoli tecnologici, è aumentato di oltre il 33% quest'anno. La crescita è stata guidata da grandi aziende come Apple, Nvidia, Alphabet (la casa madre di Google) e, nelle ultime settimane, Tesla.

L'aumento di mercoledì è arrivato dopo un rapporto sull'inflazione negli Stati Uniti che ha rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve la prossima settimana.

L'indice ha chiuso mercoledì a 20.034,89 punti, con un aumento dell'1,8% rispetto al giorno precedente.

L'ascesa e le preoccupazioni

Questo rally ha premiato gli investitori che hanno puntato su crescita e tecnologia. Però ha anche creato preoccupazione per le crescenti valutazioni e il dominio di azioni di grandi aziende. Queste azioni ora pesano sempre di più sull'indice.

"C'è chiaramente una corsa alla fine dell'anno, dove i vincitori... continuano a vincere, ma domanda è se questo slancio può continuare nel 2025. Le alte valutazioni, il posizionamento, il sentimento e le aspettative di crescita potrebbero rappresentare ostacoli difficili da superare per mantenere rendimenti superiori alla media".



Nonostante le preoccupazioni, il mercato sembra più equilibrato rispetto al periodo della bolla delle dot-com.