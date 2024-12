Mercato del lavoro italiano: cresce l'occupazione nel terzo trimestre 2024





Il mercato del lavoro in Italia mostra segnali di dinamismo nel terzo trimestre del 2024. Secondo i dati dell'Istat, l'input di lavoro, misurato in ore lavorate, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo andamento positivo si accompagna ad un aumento degli occupati, che si traduce in un mercato del lavoro più attivo e dinamico.

"La crescita dell'occupazione è un segnale positivo per l'economia italiana", commenta un analista economico. "Tuttavia, è importante monitorare attentamente l'andamento del costo del lavoro e della cassa integrazione per avere un quadro completo della situazione.



Aumento dell'occupazione e calo della disoccupazione

Nel terzo trimestre 2024, gli occupati sono aumentati di 117.000 unità (+0,5%) rispetto al trimestre precedente. Questo incremento è dovuto principalmente alla crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+111.000, +0,7%) e degli indipendenti (+43.000, +0,8%), che ha compensato la diminuzione dei dipendenti a tempo determinato (-37.000, -1,3%). Contemporaneamente, il numero dei disoccupati è diminuito di 149.000 unità (-8,7%), mentre gli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni sono aumentati di 88.000 (+0,7%).

Questi dati si riflettono nei tassi: il tasso di occupazione ha raggiunto il 62,4% (+0,2 punti), il tasso di disoccupazione è sceso al 6,1% (-0,6 punti) e il tasso di inattività 15-64 anni è salito al 33,4% (+0,2 punti). I dati provvisori di ottobre 2024 confermano questo trend, con un ulteriore aumento degli occupati (+47.

