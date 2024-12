Italiani tra AI, fake news e deepfake: un mix di paura e fiducia





Un recente studio della Fondazione per la Sostenibilità Digitale svela come gli italiani percepiscono i rischi del mondo digitale, in particolare le *fake news* e i *deepfake*. Il rapporto, intitolato “Informazione tra AI, *Fake News*, *Deep Fake*”, mostra un quadro complesso, dove la paura si mescola alla fiducia nelle nuove tecnologie.

L'indagine evidenzia che il 76% degli italiani vede le *fake news* come una seria minaccia per la società. Nonostante ciò, il 24% ammette di controllare poco o per nulla le informazioni trovate online. C’è una differenza notevole tra chi vive nelle grandi città, più attento alla verifica delle fonti, e chi risiede nei piccoli centri, spesso meno propenso a questo controllo.

Questo divario sottolinea come l'alfabetizzazione digitale influenzi la capacità di distinguere le notizie vere da quelle false.

Stefano Epifani, presidente della Fondazione, afferma che _“la facilità con cui l'intelligenza artificiale può alterare la realtà è preoccupante. È fondamentale educare i cittadini a riconoscere le *fake news*, investire in strumenti tecnologici di verifica e definire regole chiare sull'uso dei *deepfake*.”_ I *deepfake*, ovvero video falsi creati tramite AI, sono considerati un rischio per la democrazia dal 73% degli intervistati.

Un altro aspetto interessante è la percezione delle proprie capacità e di quelle altrui. Molti si sentono più abili a riconoscere *fake news* e *deepfake* rispetto agli altri, un fenomeno noto come "illusione di superiorità". Questo vale soprattutto nei piccoli centri, dove la fiducia nelle proprie capacità è maggiore.

Servono sforzi congiunti in ambito educativo, tecnologico e normativo per tutelare la fiducia nelle informazioni e nelle istituzioni. La Fondazione per la Sostenibilità Digitale continua a svolgere un ruolo chiave nella comprensione di questi fenomeni, proponendo soluzioni concrete per costruire un futuro digitale più sicuro e sostenibile. La Fondazione, con una rete di Università tra cui l’Università Sapienza di Roma, l’Università di Pavia e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, lavora per supportare imprese e istituzioni nella transizione verso un futuro migliore.