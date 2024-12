Irpef, cosa cambia per il 2025: aliquote del 23%, del 35% e del 43%, esenzione fino a 8500 euro





Cosa succederà al fisco italiano nel 2025? Molti cittadini sperano in tasse più leggere e agevolazioni. Il governo ha introdotto delle novità che riguardano l'Irpef, le detrazioni e la no tax area.

La riforma Irpef

La riforma dell'Irpef, già avviata nel 2024, sarà confermata nel 2025. L'imposta si baserà su tre scaglioni di reddito con aliquote progressive. Per redditi fino a 28.000 euro l'aliquota sarà del 23%; per redditi tra 28.000 e 50.

000 euro sarà del 35%, e per redditi superiori a 50.000 euro sarà del 43%. L'obiettivo è rendere il sistema fiscale più semplice ed equo, riducendo la pressione fiscale, soprattutto per i redditi medio-bassi, e contrastare l'evasione.

La no tax area

Nel 2025, la no tax area, cioè la fascia di reddito esente da imposte, sarà ancora valida per lavoratori dipendenti e pensionati con redditi fino a 8.500 euro annui. Continua anche il taglio del cuneo fiscale, che impatta positivamente sulle buste paga.

Novità sulle detrazioni

Il governo ha riorganizzato le detrazioni fiscali. Chi ha redditi alti subirà delle limitazioni, mentre verrà dato più peso al quoziente familiare. L'obiettivo è supportare le famiglie numerose e quelle con redditi bassi. Per i contribuenti con redditi tra 75.000 e 100.000 euro, il tetto massimo detraibile sarà di 14.

000 euro. Per chi guadagna più di 100.000 euro, il tetto scenderà a 8.000 euro. Il quoziente familiare favorirà le famiglie con più figli o con disabili a carico. Le detrazioni per spese sanitarie non subiranno cambiamenti.

L'intento di queste misure è di distribuire in modo più equo gli sgravi fiscali, togliendo i vantaggi sproporzionati che avevano finora i redditi più alti.