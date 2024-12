Integrazione Salesforce-NetSuite: una crescente necessità nel mercato ERP





Novembre ha visto diverse novità nel mondo Oracle NetSuite, tutte focalizzate sulla crescente esigenza di integrazione con Salesforce da parte degli utenti finali.

Acquisizioni e investimenti strategici

La società di consulenza statunitense CrossCountry Consulting ha annunciato l'acquisizione di SCS Cloud. Questa mossa è significativa perché SCS Cloud, oltre ad essere un fornitore certificato di soluzioni NetSuite, offre servizi di consulenza e implementazione per Salesforce.

Contemporaneamente, nel Regno Unito, la società di contabilità Cooper Parry ha completato l'acquisizione di MacroFin, una società in rapida crescita specializzata in NetSuite, aggiungendola alla sua precedente acquisizione di Cloud Orca, consulente Salesforce. Un'ulteriore evoluzione si è verificata con l'investimento nella società di consulenza canadese Lane Four Consulting, specializzata in Salesforce. Secondo The Deal, Lane Four avrebbe ricevuto un investimento tra i 20 e i 50 milioni di dollari da VSS Capital Partners. Molti clienti di Lane Four utilizzano NetSuite, e Trent Hickman, direttore di VSS, ha evidenziato come l'integrazione tra Salesforce e NetSuite sia stata a lungo una sfida per le aziende, data la mancanza di collaborazione tra consulenti specializzati in una sola delle due piattaforme.

Sfide e prospettive future

Nonostante questi sviluppi, sembra che la soluzione offerta da NetSuite sia un piccolo passo avanti, piuttosto che la grande svolta richiesta dagli utenti di entrambe le piattaforme. Inoltre, il Connector è attualmente disponibile solo in Nord America e la sua implementazione in altre regioni è prevista nel prossimo anno. Società come SCS Cloud, Cooper Parry, Riveron e Lane Four, con la loro esperienza combinata, probabilmente avranno già un vantaggio competitivo nel quarto trimestre del 2025.