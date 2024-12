Il PPE sfida il divieto UE sulle auto a benzina e diesel, vuole cancellarlo o ritardarlo





Il Partito Popolare Europeo (Ppe) ha lanciato una sfida al divieto europeo di produrre nuove auto a benzina e diesel dal 2035. In una conferenza stampa a Bruxelles, il Ppe ha presentato un piano per "salvare l'industria automobilistica europea", chiedendo di annullare il divieto e di considerare un mix di tecnologie.

La proposta del ppe: più tecnologie per un futuro sostenibile

Il Ppe sostiene che, “mentre i veicoli elettrici svolgeranno un ruolo importante nella transizione verso un futuro climaticamente neutro, anche altre tecnologie possono contribuire a raggiungere i nostri obiettivi climatici”.

Il partito non crede che l'auto elettrica sia l'unica soluzione e propone di dare spazio anche ad altre alternative.

Il voto del 2023 e la nuova posizione

La richiesta del Ppe è significativa perché mette in discussione una delle misure chiave del Green Deal. Il regolamento che il Ppe vuole rivedere era stato approvato dal Parlamento europeo nel 2023 e stabilisce standard di emissioni di CO2 per i veicoli. L’obiettivo di Bruxelles è raggiungere zero emissioni nel 2050, spingendo sull'auto elettrica, considerata al momento la più ecologica. Nel voto del 2023, tra gli eurodeputati del Ppe ci furono voti favorevoli, contrari e astensioni.

Un cambio di rotta politica

Durante la campagna elettorale, il Ppe aveva espresso alcune riserve sul regolamento, ma non aveva mai preso una posizione ufficiale contro il divieto del 2035.

Queste sanzioni, si legge nel documento, potrebbero mettere in crisi un settore già in difficoltà.

In sintesi, il Ppe vuole che l'Europa riveda le sue politiche ambientali in materia di automobili, aprendosi a un mix di tecnologie e non solo all'elettrico.