Consob blocca siti web che usano immagini di Meloni e Mattarella per truffe finanziarie





La Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ha recentemente bloccato diversi siti web che promuovevano servizi finanziari non autorizzati. Questi siti utilizzavano in modo improprio l'immagine di figure di spicco del panorama istituzionale italiano, come la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per dare credibilità alle loro offerte. Inoltre, sfruttavano anche la notorietà del marchio Eni.

Questo intervento segna la prima applicazione dei nuovi poteri concessi alla Consob dalla Legge Capitali. Questa legge permette alla Consob di ordinare ai gestori di telecomunicazioni di oscurare i siti che diffondono pubblicità di servizi finanziari abusivi. Questi sono servizi che operano senza la necessaria autorizzazione.

Oltre a questi siti, la Consob ha bloccato altri quattro siti di intermediazione finanziaria abusiva, avvalendosi dei poteri derivanti dal 'decreto crescita' del 2019. Il provvedimento ha oscurato un totale di 1194 siti a partire da luglio 2019, momento in cui l'autorità ha ottenuto la facoltà di oscurare i siti web di intermediari finanziari abusivi.

L'uso improprio di immagini di figure istituzionali e marchi noti è una tattica comune tra i truffatori finanziari per guadagnare la fiducia degli utenti.