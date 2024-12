BCE taglia i tassi, ma secondo Lagarde il futuro resta incerto: la crescita perde slancio





La Banca centrale europea ha deciso giovedì di ridurre i tassi di interesse per la quarta volta quest'anno. Questa mossa arriva in un momento delicato, con la crescita economica che rallenta a causa dell'instabilità politica interna e della minaccia di una nuova guerra commerciale con gli stati uniti. La presidente della bce, christine lagarde, ha commentato la situazione in una conferenza stampa, delineando un quadro complesso per l'economia europea.

Rischi per il commercio

Secondo la Lagarde, "il rischio di maggiori tensioni nel commercio globale potrebbe frenare la crescita dell'area euro".

Questo avverrebbe attraverso una riduzione delle esportazioni e un indebolimento dell'economia mondiale. In pratica, se gli scambi commerciali tra paesi diventano più difficili, l'europa potrebbe risentirne negativamente.

L'inflazione sotto osservazione

Per quanto riguarda l'inflazione, la BCE prevede che questa oscillerà intorno ai livelli attuali nel breve periodo. Questo perché i precedenti cali dei prezzi dell'energia stanno ancora influenzando i tassi annuali. A medio termine, l'obiettivo è che l'inflazione si stabilizzi in modo sostenibile intorno al 2%. La lagarde ha sottolineato che "l'inflazione di fondo si sta sviluppando complessivamente in linea con un ritorno sostenibile al target".

Prospettive di crescita

I rischi per la crescita economica, ha affermato la Lagarde, "rimangono orientati al ribasso".

Questa strategia dimostra una volontà di adattarsi alle condizioni economiche in continua evoluzione.

Una crescita che perde slancio

La Lagarde ha infine espresso preoccupazione per il fatto che "la crescita sta perdendo slancio". Questo rallentamento rappresenta una sfida per la bce, che dovrà bilanciare la necessità di sostenere l'economia con l'obiettivo di mantenere l'inflazione sotto controllo. Il quadro generale rimane quindi di incertezza, con la BCE che si muove con cautela di fronte a un contesto economico fragile.