Boom Economico a Milano: Salone del Mobile 2024 e Fuorisalone generano 261 milioni di euro d’indotto

“Sono previsioni molto positive – commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – che confermano la crescente attrattività di Milano come capitale del design. Grazie a un Salone del Mobile in Fiera che si preannuncia di grande livello e allo speciale clima che si crea con gli eventi diffusi del Fuorisalone: un richiamo forte per visitatori professionali e turisti”.