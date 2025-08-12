Oracle: la corsa rapida verso il trilione di dollari di capitalizzazione



La società si trova ormai a soli sette o dieci mesi di distanza dal toccare la cifra da capogiro di mille miliardi di dollari, una previsione che dipende dalla specifica metrica di valutazione utilizzata. Questo risultato sorprendente sottolinea la sua solidità finanziaria e la sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. I dati sono eloquenti. Oracle ha registrato un tasso di crescita triennale pari al 52,87 percento, una testimonianza della sua espansione costante e strategica. Non meno impressionante è l'incremento del 79,21 percento anno su anno tra il 2024 e il 2025, un segnale chiaro del suo slancio accelerato. Con una capitalizzazione di mercato attuale di 686,53 miliardi di dollari, l'azienda si posiziona come un attore chiave, pronto a riscrivere le gerarchie nel panorama tecnologico. Questa progressione rapida non è frutto del caso, ma riflette investimenti mirati e una visione chiara nel settore in forte espansione dei servizi cloud. L'imponente scalata di Oracle verso il trilione di dollari conferma il suo ruolo di protagonista indiscusso nell'innovazione digitale, capace di generare valore significativo per i suoi azionisti e per l'intero settore tecnologico.



