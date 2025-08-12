Obbligazioni: è iniziata una nuova fase di volatilità?

La cautela delle imprese continua a crescere a causa dell'incertezza globale sul fronte commerciale, alimentata anche dalle nuove misure protezionistiche statunitensi in vigore da questa settimana. Le aziende stanno rinviando le assunzioni; i recenti sondaggi ISM hanno mostrato un indebolimento dell'occupazione sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi.
Lo scenario più probabile è un aumento della volatilità dei mercati, visto che la Fed continua ad agire in base ai dati. In un primo momento ciò potrebbe aumentare la volatilità dei tassi di interesse, poiché dati migliori potrebbero nuovamente portare a escludere un taglio dei tassi da parte della Fed. Tuttavia, poiché la dinamica negativa dei dati economici e occupazionali è destinata a proseguire, alla fine la Fed procederà a ulteriori tagli dei tassi d'interesse, riducendo così la loro volatilità. La volatilità degli spread potrebbe aumentare, a seconda dell'entità del peggioramento dei dati. Se il deterioramento sarà limitato, ciò dovrebbe sostenere gli spread, poiché l'allentamento della politica monetaria sosterrà il sentiment degli investitori.
Tuttavia, data l'attuale sensibilità alle preoccupazioni fiscali degli investitori in titoli di Stato, continueremo a selezionare con attenzione i Paesi e gli spread creditizi su cui puntare.
André Figueira de Sousa and Lowie Debou, Fixed Income Fund Managers di DPAM
Clicca per ingrandire l'immagine
marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -