Obbligazioni: è iniziata una nuova fase di volatilità?

Nuove preoccupazioni sulla salute dell'economia statunitense sono emerse dopo la pubblicazione del report sui Non-Farm Payrolls (NFP) di luglio, che ha evidenziato una crescita dell'occupazione inferiore alle attese. In particolare, la combinazione tra un dato debole per luglio e significative revisioni al ribasso dei mesi precedenti ha innescato il più ampio rally dei tassi d'interesse a breve termine negli Stati Uniti.



Ciò ha riportato alle mente degli investitori la situazione dell'estate 2024, quando l'indebolimento del mercato del lavoro spinse la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse di un punto percentuale nel giro di pochi mesi. Questa volta, l'indebolimento dell'occupazione è ancora più marcato e diffuso.



Sebbene finora i mercati abbiano in gran parte ignorato l'impatto dell'incertezza legata alla politica commerciale di Trump, riteniamo che tale impatto sia stato sottovalutato.