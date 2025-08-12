L'indicatore ZEW precipita: l'economia in Germania e nell'Eurozona a un bivio



Questo quadro complessivo dipinge un'istantanea meno rosea delle condizioni economiche attuali. La delusione per il tanto atteso accordo commerciale UE-US, finalmente annunciato ma forse non all'altezza delle aspettative, sembra aver giocato un ruolo cruciale in questo ribasso. A ciò si è aggiunta una performance piuttosto deludente dell'economia tedesca nel secondo trimestre del 2025. Le prospettive appaiono particolarmente fosche per settori vitali. Il settore chimico e farmaceutico, pilastri dell'industria tedesca, ha visto un marcato peggioramento delle proprie attese. Anche le industrie legate all'ingegneria meccanica e al settore dei metalli, così come la potente industria automobilistica, sono state duramente colpite da questa ondata di pessimismo.

Nonostante le stime iniziali sulla crescita economica dell'Eurozona per il secondo trimestre del 2025 fossero state più incoraggianti rispetto a quelle della Germania, anche queste aspettative sono state riviste al ribasso.



Per l'unione monetaria, l'indicatore si è fissato a 25,1 punti, un calo di 11,0 punti rispetto al mese precedente. Persino la valutazione della situazione economica corrente nell'Eurozona ha mostrato un peggioramento. L'indicatore della situazione ha segnato una diminuzione di 7,0 punti, portandosi a -31,2 punti. Questo dimostra come le incertezze non siano confinate al solo territorio tedesco, ma si estendano a macchia d'olio sull'intera regione. La combinazione di fattori interni ed esterni ha creato un clima di cautela che pervade l'intero panorama economico europeo.