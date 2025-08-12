L'immobiliare privato aumenta la diversificazione



Inoltre, la recente volatilità del mercato pubblico evidenzia l'importanza della diversificazione.

Resilienza e volatilità del mercato pubblico

Storicamente, l'immobiliare privato offre una protezione affidabile in fasi di ribasso del mercato pubblico. Ad esempio, ha generato rendimenti positivi in sette degli ultimi otto cali annuali dello S&P 500 a partire dal 1978, con un guadagno medio del 6,9% a fronte della perdita del 15,4% dello S&P 500.



Nell'esempio più recente di questa resilienza relativa, l'immobiliare privato ha guadagnato l'1,1%, mentre lo S&P 500 ha perso il 4,3% nel primo trimestre di quest'anno.

La ripresa è in ritardo, ma continua

I mercati immobiliari hanno ampiamente scontato le recenti difficoltà dovute alle forti correzioni. Anche se la forte incertezza limita il rialzo nel breve termine, la traiettoria più ampia di ripresa e crescita resta intatta. Il rallentamento della crescita dell'offerta contribuisce a bilanciare una domanda più debole, allentando la pressione sugli affitti e sui valori immobiliari.



Gli investitori restano prudenti, rimandando l'impiego di capitali e riducendo la liquidità, ma la ripresa continua a ritmo moderato. Le nostre previsioni cautamente ottimistiche segnalano una modesta crescita degli affitti e del capitale sulla scia della stabilizzazione del mercato.

Fondamentali favorevoli

Valutazioni eque: i valori immobiliari stanno aumentando nella maggior parte dei settori, sostenuti da tassi di capitalizzazione che riflettono adeguatamente le aspettative sui tassi di interesse di lungo termine. Con valori inferiori di quasi il 20% rispetto al picco di fine 2002, il settore immobiliare è meglio posizionato per fronteggiare i venti contrari dell'economia.



Crescita limitata dell'offerta: il rallentamento dell'attività di sviluppo sostiene gli affitti e i valori degli immobili, nonostante la domanda più debole.



Mercati del credito attivi: i finanziatori continuano a sostenere il settore mantenendo la disponibilità del credito, il che offre una stabilità cruciale ai valori immobiliari.





Difesa e diversificazione

Nello scenario economico in evoluzione, i mercati immobiliari globali restano resilienti, offrendo opportunità strategiche agli investitori. Gli asset residenziali sono particolarmente interessanti a causa della persistente scarsità di alloggi e dell'offerta limitata, e questo genera un solido potenziale di reddito e profili di rischio-rendimento favorevoli.



In seguito alla correzione delle valutazioni, ora gli asset immobiliari core rappresentano punti d'ingresso interessanti per investitori di lungo termine a bassa leva finanziaria alla ricerca di stabilità e crescita del reddito. La propensione per strategie a valore aggiunto si è smorzata a causa dell'incertezza, ma le opportunità di lungo termine restano valide.



Mentre i mercati si orientano verso rendimenti basati sul reddito, è fondamentale individuare aree con opportunità reali di impiego del capitale. Puntando sulla diversificazione, sulla resilienza del reddito e sulla capacità di adattarsi al cambiamento dei modelli della domanda, gli investitori possono affrontare le difficoltà e cogliere le opportunità che emergono in uno scenario immobiliare in continua evoluzione.





Darin Bright, Head of U.S. Core Plus Investment Platform PGIM Real Estate