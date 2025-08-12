Inflazione sotto controllo: negli USA l'IPC di luglio disegna il sentiero della FED verso i tagli

L'IPC core, che esclude le componenti più volatili come cibo ed energia, ha mostrato un aumento dello 0,3% su base mensile e del 3,1% su base annuo, tornando al livello più elevato da febbraio. Eppure, la vera chiave di lettura per chi opera nel mondo finanziario risiede nella composizione dettagliata di questi numeri. L'inflazione sui beni core è risultata meno intensa di quanto previsto. Non si scorgono ancora segnali evidenti di un trasferimento consistente dei dazi sui prezzi finali al consumo. In parallelo, l'inflazione nei servizi core è stata influenzata da elementi particolarmente volatili, quali i biglietti aerei e le spese per l'assistenza sanitaria. Queste categorie hanno un peso inferiore all'interno dell'indice PCE, la misura di inflazione privilegiata dalla FED per le proprie decisioni. Anche il fronte dell'immobiliare ha registrato un leggero aumento. Nondimeno, gli affitti si mantengono su livelli che restano compatibili con un'inflazione del 2%, indicando che il processo di disinflazione nel settore abitativo prosegue indisturbato.
La FED, nel valutare il panorama economico, guarderà al di là del semplice dato sull'inflazione dei beni. L'attenzione si concentrerà piuttosto su segnali macroeconomici più ampi, che dipingono un quadro articolato. Si osservano, ad esempio, una certa debolezza nel mercato del lavoro e una persistente sfiducia tra i consumatori. Vi è anche il rischio concreto che un rallentamento della crescita possa sfociare in una fase deflazionistica nel medio termine. Per questi motivi, il rapporto sull'IPC non solo non compromette l'opportunità di un taglio dei tassi a settembre, con tutto ciò, la rafforza ulteriormente. Con l'IPC di luglio ormai alle spalle, la bussola degli investitori si orienta ora verso il rapporto sul PPI, l'indice dei prezzi alla produzione, atteso giovedì. Successivamente, tutta l'attenzione si sposterà sull'appuntamento di Jackson Hole la prossima settimana, dove si attendono ulteriori chiarimenti sull'evoluzione della funzione di reazione della FED.
