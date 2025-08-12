Inflazione sotto controllo: negli USA l'IPC di luglio disegna il sentiero della FED verso i tagli

I dati sull'IPC di luglio, l'indice dei prezzi al consumo, hanno fornito una chiara indicazione: l'inflazione si sta muovendo in una direzione che rafforza le probabilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della FED già a settembre. Il quadro generale si è allineato in gran parte alle aspettative, suggerendo che le pressioni sui prezzi sono contenute, pur non avendo ancora raggiunto l'obiettivo prefissato. Questo segnale è cruciale per la politica monetaria della Banca Centrale americana. Un calo significativo dei prezzi dell'energia e della benzina ha contribuito a mitigare il dato complessivo. Al contrario, il settore dei servizi ha continuato a esercitare una spinta al rialzo.