Il dato sull'inflazione in USA che deciderà il futuro dei tassi di interesse



Le proiezioni indicano che i consumatori americani potrebbero aver visto un leggero aumento dei prezzi, in parte a causa degli incrementi graduali applicati dai rivenditori, influenzati dai dazi all'importazione più elevati. L'indice dei prezzi al consumo core, una metrica fondamentale che esclude le componenti più volatili come cibo ed energia, è previsto in crescita dello 0,3% a luglio, stando alle stime di Bloomberg raccolte tra gli economisti. Le reazioni del mercato a eventuali scostamenti da questo dato potrebbero essere particolarmente marcate. Un valore significativamente più alto del previsto potrebbe, per esempio, indurre gli operatori a credere che la Federal Reserve non taglierà i tassi alla prossima riunione. Sembra chiaro che l'indice dei prezzi al consumo non sarà un dato favorevole. La vera questione è se questo dato avrà un impatto decisivo; l'inflazione potrebbe rimanere stabile, ma un indebolimento del mercato del lavoro potrebbe comunque influenzare le future decisioni della Federal Reserve.



Considerando le dinamiche attuali, il team di Market Intelligence di JPMorgan Chase & Co., guidato da Andrew Tyler, ipotizza una probabilità del 70% di ulteriori guadagni per l'S&P 500 dopo la pubblicazione di questi dati sull'inflazione. Si stima che l'indice potrebbe salire fino al 2% qualora i numeri risultassero in linea o inferiori alle attese. Al contrario, un rapporto meno favorevole potrebbe innescare cali vicini al 3%. Nel frattempo, gli strateghi di Citigroup hanno rivisto al rialzo l'obiettivo di fine anno per l'S&P 500, portandolo da 6.300 a 6.600 punti. Le aziende hanno mostrato "un'ottima performance", mantenendo coerenza con le loro proiezioni per la seconda metà dell'anno, come osservato dal team di Scott Chronert.

Guardando oltreoceano, la Banca Centrale Europea (BCE) mantiene un approccio cauto. A luglio, l'inflazione nell'Area Euro si è attestata al 2% su base annua, leggermente al di sopra delle aspettative ma coerente con l'obiettivo della banca.



Dopo aver lasciato i tassi di interesse invariati al 2,15%, la BCE ha sostanzialmente interrotto, almeno per ora, il ciclo di allentamento monetario avviato nei mesi precedenti. I responsabili delle politiche monetarie stanno adottando una strategia di attesa, mentre i mercati assegnano una bassa probabilità a un ulteriore taglio dei tassi a settembre. Le prospettive sull'inflazione e l'evoluzione del contesto economico globale saranno elementi centrali per le prossime decisioni dell'Eurotower.

Un tono più deciso, invece, arriva dalla Bank of England, che la scorsa settimana ha deciso di tagliare il costo del denaro di 25 punti base, portando i tassi di interesse dal 4,25% al 4%. Questa mossa mira a stimolare la crescita economica e l'occupazione, nonostante un'inflazione che rimane ancora elevata. È stata una decisione sorprendente per alcuni, con la necessità di una doppia votazione per approvare il taglio ampiamente previsto. Il mantenimento di un "approccio graduale e cauto" è fondamentale, poiché suggerisce che la maggior parte dei membri del comitato non intende accelerare i tagli trimestrali in questa fase.



Questa scelta indica pure che ulteriori riduzioni richiederanno una disinflazione più evidente, alzando così l'asticella per un allentamento monetario più aggressivo. La disinflazione, alla fine, arriverà grazie agli effetti di un mercato del lavoro che si indebolisce e di un rallentamento dell'economia statunitense, con ricadute globali. Questo scenario potrebbe spingere la Bank of England a operare tagli più consistenti rispetto a quanto attualmente previsto dal mercato.