Wall Street chiude in rosso: il caro petrolio e i rendimenti dei Treasury spaventano i mercati finanziari globali



La pressione arriva principalmente dal comparto delle materie prime e dal mercato obbligazionario.

Il Brent è tornato a lambire i 107 dollari al barile, mentre il WTI ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari per la prima volta dallo scorso maggio. Questa fiammata ha reso il settore energetico l'unico baluardo positivo della giornata. L'Energy Select Sector SPDR è infatti salito dell'1,1%, distinguendosi in un mare di segni meno. Dieci settori su undici hanno chiuso in perdita, con le flessioni più pesanti registrate da:

- Industrials con un calo del 1,5%;

- Consumer Discretionary in ribasso del 1,2%;

- Utilities che hanno ceduto il 1,1%;

- Financials in contrazione;

- Materials in territorio negativo.

Sul Dow Jones, ben 25 componenti su 30 hanno terminato la giornata in rosso. La volatilità di borsa è tornata a farsi sentire con forza: l'indice VIX è balzato dell'8,4% arrivando a 17,84 punti. I rendimenti Treasury a dieci anni hanno toccato punte del 4,93%, i massimi dal novembre 2023.











Tale movimento è stato innescato da un'operazione di riacquisto del dipartimento del Tesoro che non ha convinto gli operatori professionali.

I dati macroeconomici non hanno aiutato a distendere il clima. L'indice PPI di agosto, relativo ai prezzi alla produzione, ha mostrato un incremento dello 0,4% su base mensile e del 5,4% annuo. Si tratta di valori superiori alle attese, che alimentano il timore di un'inflazione difficile da domare. Ciononostante, il dato core PPI è rimasto al +0,2%, leggermente sotto le stime. Questo quadro suggerisce che la Federal Reserve potrebbe optare per un nuovo rialzo dei tassi d'interesse già nel prossimo incontro. Mentre a Cupertino si celebrava il lancio del nuovo iPhone con la consueta enfasi, gli investitori parevano molto più preoccupati per il costo del barile che per le lenti delle fotocamere. Apple ha infatti chiuso con un timido -0,3%, quasi ignorata dal mercato.

Le performance dei singoli titoli e il peso della geopolitica

Nel comparto tecnologico si sono visti movimenti contrastanti.



Cloudflare è balzata del 10,5%, seguita da Datadog al +7,2% e Meta al +6,6%. Al contrario, i pesi massimi hanno sofferto. Alphabet ha ceduto il 2,3% e Amazon l'1,8%. Tra le aziende con le perdite maggiori figurano:

- Shopify in calo del 5,5%;

- CoreWeave con un ribasso del 4,9%;

- IonQ che ha perso il 5,8%;

- Marvell in controtendenza positiva al 4,3%;

- Oracle con un balzo dopo la chiusura.

Le tensioni in Medio Oriente pesano come un macigno sulle decisioni dei gestori. Secondo il Wall Street Journal, alcuni consiglieri della Casa Bianca hanno ipotizzato che il conflitto con l'Iran possa durare a lungo. L'Arabia Saudita ha poi lanciato un allarme sulla produzione petrolifera ai minimi storici, spaventando chi teme blocchi nello Stretto di Hormuz. L'oro ha risentito di questa rotazione verso l'energia, perdendo lo 0,75%.

Domani sarà una giornata decisiva per capire la direzione dei mercati finanziari globali.



L'uscita dell'indice CPI di agosto fornirà l'ultimo tassello prima della riunione del FOMC. Gli analisti guarderanno a questi numeri per capire se aspettarsi un taglio o un ulteriore aumento dei tassi. Nel frattempo, i risultati di Oracle hanno mostrato un raddoppio dei ricavi nell'infrastruttura cloud, offrendo un barlume di speranza per il settore B2B tecnologico. Resta l'attesa per i conti di Adobe, previsti in serata, in una settimana dove il petrolio e i bond sembrano aver rubato definitivamente la scena alle azioni.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 11/09/2026



