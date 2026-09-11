Piazza Affari vola oltre quota 52 mila: il risiko bancario tra Intesa e MPS scuote la Borsa Italiana





Il cuore della giornata è stato il dossier relativo a Monte dei Paschi di Siena. L'Antitrust ha annunciato l'avvio di un'analisi dettagliata sulla dismissione della banca, coinvolgendo direttamente Intesa Sanpaolo e Unipol. Il mercato ha risposto con entusiasmo: Intesa Sanpaolo ha guadagnato il 2,6%, mentre Unipol ha segnato un lieve +0,2%. Si respira aria di cambiamenti profondi, di quelli che piacciono a chi gestisce grandi capitali.

La presidenza del consiglio ha giocato un ruolo di primo piano nel rassicurare gli operatori. Giorgia Meloni ha chiarito che lo Stato non ha intenzione di interferire nell'offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo per MPS. Questa presa di posizione ha dato ali al titolo senese, che è salito del 2,5%. Pare che la politica abbia scelto la via del silenzio operativo, una rarità che i banchieri sembrano gradire parecchio.

Lo sguardo di Piazza Affari non si ferma però entro i confini nazionali.











UniCredit continua la sua marcia verso il nord: il capo del gruppo incontrerà il Ministro delle Finanze della Germania nella giornata di lunedì. Al centro del tavolo c'è il possibile accordo con Commerzbank, una mossa che potrebbe cambiare il volto del credito nell'Unione Europea. Il titolo ha chiuso con un solido +1,6%.

Crescita industriale e nuove strategie energetiche

Oltre ai movimenti finanziari, la giornata ha premiato il comparto industriale. Avio è balzata del 3,9% dopo aver presentato risultati semestrali che hanno superato le previsioni più ottimistiche. Anche Prysmian ha mostrato i muscoli crescendo del 3%, dopo aver portato a termine l'aumento di capitale necessario per finanziare l'acquisto di Atkore. Questi investimenti confermano la vitalità delle eccellenze italiane sui mercati globali.

Le aziende dei servizi pubblici hanno trovato ossigeno grazie alla discesa dei prezzi del gas in Europa.



L'Italia sta adottando nuove norme per incentivare la produzione nazionale di petrolio e gas, cercando di limitare la dipendenza dall'estero. Ma non tutto è andato per il verso giusto: Saipem ha subito una battuta d'arresto perdendo l'1,2%. Forse qualcuno ha preferito monetizzare i guadagni precedenti, o forse è solo la solita giornata storta per chi lavora con le trivelle.

Ecco i protagonisti che hanno trainato il listino milanese oggi:

- Avio: +3,9% trainata dai profitti della prima metà dell'anno. - Prysmian: +3% in seguito al completamento dell'operazione su Atkore. - Intesa Sanpaolo: +2,6% grazie alle novità sul fronte MPS. - Monte dei Paschi di Siena: +2,5% sostenuta dalle dichiarazioni governative. - UniCredit: +1,6% in vista del vertice istituzionale in Germania.

La performance della Borsa Italiana dimostra quanto le operazioni di consolidamento possano agire da volano per l'intero sistema economico.



Gli investimenti nel comparto del credito rimangono il motore principale della crescita di Milano. Con l'attenzione rivolta ai prossimi incontri internazionali e alle decisioni delle autorità di regolazione, Piazza Affari si prepara a una stagione che promette di essere tutto meno che noiosa.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 11/09/2026



