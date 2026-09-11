Perché la corsa dello yen e il petrolio verso i 100 dollari spaventano i mercati finanziari globali



Questo movimento non è un caso isolato. Gli operatori stanno scommettendo con decisione su un imminente rialzo dei tassi d'interesse da parte della BOJ. In una sola settimana, lo yen ha recuperato circa il 4%. Una simile accelerazione mette in crisi le strategie di investimento basate sul carry trade, ovvero quel meccanismo che per anni ha sfruttato il basso costo della moneta giapponese per finanziare acquisti in asset più redditizi altrove.

Il cambiamento di rotta nelle politiche della Bank of Japan rompe gli equilibri consolidati dei flussi di capitale. Le autorità di Tokyo sono intervenute ripetutamente negli ultimi due mesi per sostenere la moneta nazionale, segnalando che il tempo del denaro a costo zero sta finendo. Mentre i listini asiatici come il Nikkei mostrano segni di sofferenza, l'attenzione si sposta verso occidente, dove il costo dell'energia torna a essere un incubo per le banche centrali.

Le tensioni in Medio Oriente spingono i prezzi del petrolio Brent

Il fronte energetico è tornato a surriscaldarsi rapidamente.











Il Brent ha sfiorato la quota dei 99 dollari nei mercati europei e ora vede i 100 dollari come un traguardo imminente. La scintilla è arrivata dalle dichiarazioni dei ribelli Houthi, pronti a riprendere operazioni militari offensive, e dalle minacce di Teheran. "L'Iran ha promesso una contro-guerra economica agli Stati Uniti" e questo ha immediatamente ghiacciato le speranze di una stabilizzazione dei prezzi nel breve periodo.

Le rotte commerciali dello Stretto di Hormuz sono sotto osservazione costante. Non si registrano ancora blocchi totali del traffico, ma la possibilità che queste vie diventino non navigabili spaventa le imprese che operano nel settore del eCommerce e della logistica internazionale. Ecco i cinque elementi che stanno determinando l'attuale instabilità dei prezzi:

- Yen ai massimi da sette mesi contro il dollaro;

- Prezzi del petrolio Brent vicini alla soglia psicologica di 100 dollari;

- Minacce di guerra economica da parte dell'Iran verso gli USA;

- Possibile rialzo dei tassi d'interesse della BOJ entro il mese;

- Prezzi del diesel al dettaglio negli Stati Uniti sui massimi storici.





Questa situazione complica i piani della Federal Reserve. La FED si trova a gestire una fase delicata: l'inflazione potrebbe tornare a salire proprio mentre il mercato si aspettava un allentamento della stretta monetaria. Il dato del CPI americano, atteso nelle prossime ore, sarà il termometro per capire se i prezzi al consumo negli USA stiano beneficiando o meno dei recenti sviluppi globali.

Il costo del carburante diesel in America ha già raggiunto livelli mai visti prima nel mercato retail. Questo è un segnale che il carovita morde ancora e che la politica monetaria della FED potrebbe dover restare rigida più a lungo del previsto. Gli indici di Wall Street e il Nasdaq Composite guardano con sospetto a questi dati, temendo che la combinazione tra petrolio caro e tassi elevati possa portare a una fase di stagnazione economica.

I listini regionali in Asia restano in affanno. Il dollaro mantiene la sua forza come bene rifugio, ma deve fare i conti con un mercato che non crede più a una discesa rapida del costo del denaro.



Le decisioni della prossima settimana saranno determinanti per stabilire se i mercati finanziari globali entreranno in una nuova fase di volatilità o se troveranno un punto di equilibrio precario. La parola stabilità sembra essere sparita dal vocabolario finanziario moderno: ogni mattina porta con sé una nuova sfida tra valute e barili di petrolio.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

News

Articolo del 11/09/2026



