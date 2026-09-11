

Spiccano le performance del Mezzogiorno e delle Isole, aree che guidano la ripresa congiunturale con un incremento del 6,5%, distanziando il Nord-est e il Nord-ovest che si fermano rispettivamente al 3,1% e al 2,9%.

Unico neo in questa mappa del valore è l'Italia centrale, che subisce una contrazione dell'1,6% nel trimestre, forse perché troppo impegnata a specchiarsi nella propria bellezza artistica invece di vendere bulloni. Guardando ai primi sei mesi dell'anno, la Toscana e la Lombardia si confermano i motori trainanti dell'export italiano 2026. La regione di Dante, trascinata dai metalli preziosi, contribuisce in modo determinante alla variazione positiva nazionale, mentre il Lazio e il Friuli-Venezia Giulia frenano la corsa con saldi negativi pesanti.

Le gerarchie territoriali mostrano variazioni percentuali che sembrano numeri da startup della Silicon Valley piuttosto che statistiche industriali.











Ecco le cinque regioni che hanno registrato la crescita tendenziale più significativa nel primo semestre:

- Basilicata: +29,5%

- Toscana: +23,8%

- Puglia: +15,2%

- Sardegna: +11,6%

- Marche: dato non specificato ma in area positiva.

Al contrario, alcune realtà storicamente forti hanno faticato a tenere il passo dei competitor. Il Friuli-Venezia Giulia arretra del 9,6%, seguito dal Lazio a -6,8%, dalla Valle d’Aosta a -5,7% e dalla Campania a -4,6%. Questi numeri riflettono le diverse velocità della performance mercati internazionali, dove la specializzazione settoriale gioca un ruolo decisivo per il successo delle forniture.

Settori e mercati di sbocco: il peso dei metalli e della farmaceutica

Le merci che viaggiano verso l'estero raccontano una storia di eccellenza produttiva che si concentra su comparti specifici. La vendita di metalli di base e prodotti metallici dalla Toscana ha inciso per ben 2,4 punti percentuali sull'intera crescita nazionale.



Un contributo importante è arrivato anche dai mezzi di trasporto prodotti in Veneto e nelle Marche, oltre che dal settore farmaceutico e chimico che vede protagoniste le aziende di Milano e Firenze. Eppure, non mancano le zone d'ombra. La flessione della farmaceutica in Campania e nel Lazio, unita al calo dei mezzi di trasporto in Friuli-Venezia Giulia, ha sottratto 1,6 punti percentuali alla crescita complessiva.

L'analisi geografica delle destinazioni rivela flussi commerciali quasi incredibili. Le spedizioni toscane verso la Svizzera sono esplose con un +434,1%, una cifra che farebbe sospettare un improvviso amore degli elvetici per i prodotti italiani o, più realisticamente, un massiccio trasferimento di oro e preziosi verso i caveau di Zurigo. La Cina ha assorbito il 136,4% di merci in più dalla stessa regione, mentre il Veneto ha trovato negli USA un mercato estremamente ricettivo con un aumento del 31%.



Meno brillante il rapporto con la Turchia e la Spagna, dove le vendite sono crollate drasticamente.

Scendendo nel dettaglio locale, la dinamica delle esportazioni regionali premia alcune province capaci di intercettare la domanda globale con efficacia millimetrica. Arezzo, Venezia, Gorizia, Torino e Milano si posizionano in cima alla classifica per contributo positivo. Al polo opposto, le difficoltà maggiori si concentrano a Trieste, Roma, Napoli, Frosinone e Palermo, città che hanno visto ridursi i propri volumi di scambio con l'estero.

Le imprese italiane devono navigare in un contesto dove l'uso della tecnologia e della AI nei processi logistici sta diventando la norma per restare competitivi su scala globale. Il successo dell'eCommerce nei flussi B2B supporta ulteriormente questa espansione, permettendo anche alle realtà più piccole di raggiungere mercati lontani senza strutture fisiche pesanti.



L'export italiano 2026 rimane comunque legato alla solidità dei settori tradizionali, ma la capacità di adattamento alle richieste di Stati Uniti e Paesi Bassi dimostra che la flessibilità del sistema produttivo nazionale è ancora il suo vero punto di forza.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 11/09/2026



