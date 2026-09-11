I tassi USA e il petrolio a 108 dollari e i pagamenti digitali dei Brics: alla ricerca di un nuovo equilibrio economico





Mentre Oman e Iran tentano una mediazione per stabilire regole di navigazione da sottoporre all'amministrazione guidata da Donald Trump, la stabilità dell'area vacilla. I ribelli Houthi nello Yemen hanno intensificato l'uso di droni contro le infrastrutture della Arabia Saudita e controllano ormai il porto di Mocka. Se dovessero ottenere il controllo dello stretto di Bab al-Mandab, il passaggio verso il Canale di Suez si trasformerebbe in una trappola costosa. Siamo talmente abituati a considerare i commerci internazionali come un processo automatico che ci dimentichiamo come bastino pochi chilometri di mare agitato per far lievitare i costi di una media impresa a Milano o Roma. Forse confidiamo troppo nella tecnologia, dimenticando che un drone economico può mettere in ginocchio una petroliera da milioni di dollari.

Le realtà schiacciate da un forte debito societario sono le prime a subire i colpi di questo scenario.











Il caso di Virgin Media O2 è un segnale per tutti i naviganti del settore B2B. Dopo una pesante svendita dei propri titoli obbligazionari, la società deve ora rispondere agli azionisti pianificando tagli per 600 milioni di sterline. La pressione non arriva solo dai tassi alti. Migliaia di piccoli operatori locali di reti in fibra ottica stanno aggredendo il mercato con una rapidità che i giganti faticano a contrastare. La lezione è chiara: la dimensione non garantisce più la sopravvivenza. Chi non rinnova le proprie strategie aziendali finisce intrappolato tra l'incudine degli oneri finanziari e il martello della concorrenza agile.

Mentre Washington riduce la sua influenza storica, il baricentro economico si sposta a oriente. Oltre venti nazioni si sono riunite a Nuova Delhi per il vertice dei BRICS. Questo gruppo non è più solo una sigla per analisti, ma rappresenta il 40% dell'economia mondiale e quasi metà della popolazione del pianeta.

- Brasile;

- Russia;

- India;

- Cina;

- Sudafrica.





Il blocco cerca di proporsi come alternativa all'ordine stabilito nel 1945, ma le divisioni interne restano evidenti. L'India spinge per una cooperazione tecnica, mentre la Cina vorrebbe dare al gruppo una connotazione militare che spaventa Brasilia. Nondimeno, la partita più importante si gioca sui pagamenti digitali. Per proteggersi dalla minaccia di dazi al 10% promessi da Donald Trump contro chi abbandona il dollaro, i leader hanno scelto la via della tecnologia.

Invece di creare una moneta unica, i BRICS stanno lavorando per interconnettere le loro piattaforme di pagamento istantaneo. L'obiettivo è creare un'infrastruttura di scambio parallela che permetta di commerciare senza passare per i circuiti tradizionali. A Nuova Delhi, l'incontro tra Xi Jinping e i vertici indiani segna un tentativo di gestire rivalità geostrategiche storiche. L'architettura globale sta diventando policentrica e le aziende occidentali devono imparare a navigare in acque dove le vecchie bussole non funzionano più.



Restare spettatori passivi non è un'opzione, specialmente quando il terreno sotto i piedi ha già iniziato a spostarsi.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 11/09/2026



