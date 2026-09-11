Come vendere case che ancora non esistono: la sfida di Elekta nel real estate digitale





L'idea è semplice ma l'esecuzione è complessa. Attraverso proiezioni audiovisive che coprono pavimento e pareti, il sistema permette di esplorare un territorio o un edificio prima che venga posata la prima pietra. C'è un senso di vertigine quasi piacevole nel guardare il pavimento e vedere la planimetria che si apre sotto i piedi, sperando di non inciampare nel vuoto digitale. Questa tecnologia aiuta lo sviluppatore a ridurre il rischio commerciale. Permette di mostrare la posizione esatta, i collegamenti e i servizi di un quartiere a Milano o a Roma con una chiarezza che un rendering su carta non potrà mai avere.

L'impatto della realtà virtuale per cantieri nel mercato B2B





Il vantaggio per chi gestisce grandi capitali è evidente. Un fondo di investimento può visitare virtualmente dieci cantieri diversi in un pomeriggio restando fermo nello stesso posto. Si ottimizzano i tempi in modo drastico. Per chi invece deve vendere, la Experience Room diventa una macchina per accelerare le trattative. Il cliente finale non deve più sforzarsi di immaginare dove finirà il divano o se la luce del mattino illuminerà la cucina.











Può vederlo. Può persino cambiare i materiali in tempo reale.

Il sistema non cancella il tocco umano, ma lo potenzia attraverso una materioteca integrata. Esistono due modi principali per vivere questa esperienza:

- la visione immersiva collettiva, dove le pareti raccontano la storia del progetto e del contesto urbano senza bisogno di indossare nulla;

- l'esperienza individuale con visore, dedicata a chi vuole entrare nel dettaglio millimetrico della propria futura casa.

In questo secondo caso, l'utente si muove tra le stanze e modifica colori o finiture con un gesto. Si supera il concetto ormai vecchio dell'appartamento campione fisico, che costa molto e non si può cambiare una volta costruito. Qui tutto è fluido. Se il marmo del bagno non convince, basta un click per passare al gres porcellanato. È un eCommerce dell'abitare di lusso portato in una dimensione fisica.

Il cuore di questa tecnologia batte su tre livelli distinti: il visore, un configuratore desktop e un backend centrale. Quest'ultimo è il vero motore della piattaforma.



Gestisce i dati, i modelli 3D e i cataloghi degli arredi. La precisione è millimetrica. Il sistema usa punti di riferimento nello spazio per bloccare i modelli tridimensionali, così l'immagine resta ferma anche se ci si sposta velocemente. Non c'è quel fastidioso ritardo grafico che spesso rovina le demo tecnologiche meno curate.

Questa piattaforma rappresenta il traguardo finale di un lungo lavoro di analisi tecnica ed economica. Elekta ha costruito uno strumento che rende tangibili i numeri e le proiezioni di mercato. Non si tratta solo di estetica, ma di fornire prove concrete della validità di un intervento. Per un manager o un professionista del settore, poter mostrare il risultato finale con tale realismo significa abbattere le barriere della diffidenza.

L'allineamento tra il mondo digitale e quello fisico è quasi totale. Quando si apportano modifiche agli arredi, il backend aggiorna tutto istantaneamente. È una sinfonia di dati che si trasforma in visione. Ciononostante, resta sempre quel piccolo brivido quando si toglie il visore e ci si accorge di essere ancora in una sala di Milano e non in un attico vista mare.



Il progresso, però, passa proprio da questa capacità di farci vivere il futuro con un anticipo sorprendente.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Business

Articolo del 11/09/2026



