Olio di oliva italiano: nei primi quattro mesi dell’anno +23% di export



Il fatturato complessivo ha raggiunto i 5,8 miliardi di euro, un risultato che solidifica la posizione dell'Italia come secondo esportatore mondiale di olio d'oliva, detenendo una quota pari al 20% del commercio globale. Questi numeri assumono un significato ancora più profondo considerando che il 2024 è stato un anno complesso, caratterizzato da condizioni climatiche sfavorevoli e dalla naturale ciclicità della produzione, che hanno portato a una contrazione del raccolto. La filiera, forte di oltre 620 mila aziende agricole e più di 4.240 frantoi attivi, ha comunque dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e innovazione. Il 2025 ha proseguito su questa scia positiva. I primi quattro mesi dell'anno hanno visto le esportazioni italiane di olio d'oliva superare le 129mila tonnellate, con un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato generato ha superato i 940 milioni di euro. Sebbene i prezzi internazionali abbiano subito una flessione del 9,3% a causa di una maggiore disponibilità di prodotto nei Paesi competitor, l'olio extravergine italiano si è distinto.



Ha mantenuto prezzi medi superiori ai 9 euro al chilo, una chiara testimonianza della sua alta qualità riconosciuta da operatori e mercati internazionali. Anche sul mercato interno si percepiscono segnali incoraggianti: la domanda nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è in ripresa, trainata proprio dal segmento dell'olio EVO. In questo scenario dinamico, la seconda edizione di EVOLIO Expo, in programma dal 29 al 31 gennaio 2026 presso la Fiera del Levante di Bari, si configura come un'opportunità strategica per capitalizzare le opportunità presenti sui mercati globali. Organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante, con il supporto del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, la manifestazione sarà nuovamente un punto di incontro essenziale per produttori, buyer, istituzioni e operatori della filiera.



Un elemento cardine della manifestazione è l'ambizioso programma di internazionalizzazione. Questo porterà a Bari delegazioni di buyer esteri altamente selezionati, importatori, distributori e professionisti del settore GDO e Ho.Re.Ca. Saranno protagonisti di una fitta agenda di incontri B2B e attività di business matching. L'obiettivo primario è generare nuove occasioni di export, rafforzare i canali esistenti e posizionare l'olio extravergine italiano come un simbolo di qualità, identità e sostenibilità sui mercati globali. Per sostenere questo percorso verso l'internazionalizzazione, esistono diversi strumenti pubblici e opportunità concrete:

- il PNRR, che ha destinato 100 milioni di euro alla modernizzazione dei frantoi;

- il Piano strategico della PAC 2023–2027, che prevede 34,6 milioni di euro l'anno per azioni settoriali;

- i fondi dedicati alla promozione nei Paesi terzi;

- la gestione del rischio;

- la qualità e il contrasto alla Xylella.



EVOLIO Expo rappresenta una vera e propria cerniera tra queste opportunità e le imprese, facilitando l'accesso a conoscenze, contatti, buyer e strumenti indispensabili. Accanto al forte focus sull'export, EVOLIO Expo 2026 presenterà un programma più ampio, mirato a connettere innovazione, territorio e l'intera filiera. Durante le tre giornate dell'evento saranno approfonditi tre macro-temi strategici che rendono l'olio extravergine d'oliva italiano un prodotto unico nel mondo:

- il suo inestimabile valore salutistico, ampiamente riconosciuto in ambito medico e nutrizionale;

- il legame profondo con il paesaggio e l'identità dei territori che lo producono;

- le immense potenzialità dell'oleoturismo come motore di sviluppo per le economie locali. Questo approccio integrato rende EVOLIO Expo non solo una fiera di prodotto, ma una piattaforma completa di contenuti, visione e connessioni. Mira a disegnare il futuro dell'olio EVO italiano, un patrimonio che continua a sorprendere e a conquistare il mondo.



