L'Italia e l'export: le regioni che sorprendono nel 2025 e i settori chiave



Per contro, il Nord-Est ha subito una contrazione del 2,4%, e una flessione ancora più marcata ha caratterizzato il Sud e Isole, che ha visto un calo del 14,4%. Questa tendenza si riflette anche sull'analisi del primo semestre del 2025. La crescita del 2,1% dell'export nazionale in valore è frutto di un mix di successi e difficoltà. Il Centro ha trainato la ripresa con un balzo del 10,7% nelle vendite all'estero, mentre il Nord-Ovest ha contribuito con un più modesto +1,5%. Diversa la situazione per il Nord-Est, che ha registrato un leggero arretramento dello 0,5%. Più preoccupanti le riduzioni per il Sud, con un -6,6%, e per le Isole, che hanno segnato un pesante -13,3%. Diverse sono le regioni che hanno brillato maggiormente nei primi sei mesi del 2025 per l'incremento del loro export.

- Il Lazio ha visto un eccezionale aumento del 17,4%;

- La Toscana ha guadagnato l'11,8%;

- L'Abruzzo ha segnato un +10,1%;

- Il Friuli-Venezia Giulia ha registrato un +6,6%.





Nondimeno, si sono evidenziate anche forti riduzioni per altre aree: la Sardegna ha calato del 17,3%; la Campania ha perso il 15,5%; la Sicilia ha registrato un -11,2%; il Molise ha visto una flessione del 9,8%.

L'analisi settoriale rivela quali prodotti hanno sostenuto la crescita complessiva. L'incremento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, in particolare da Toscana, Lombardia, Lazio e Abruzzo, ha fornito un contributo sostanziale di 3,4 punti percentuali alla crescita dell'export nazionale su base annua. Un ulteriore stimolo, pari a 1,0 punti percentuali, è arrivato dalle maggiori esportazioni di mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli, provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e Marche. A questo si aggiunge la buona performance dei metalli di base e dei prodotti in metallo dalla Toscana. Per contro, la riduzione delle vendite di articoli farmaceutici dalla Campania, di coke e prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna, e di autoveicoli da Piemonte e Campania, ha generato un impatto negativo complessivo di -1,5 punti percentuali.



I mercati internazionali hanno giocato un ruolo cruciale.

Nel primo semestre del 2025, la crescita dell'export Italia è stata alimentata dall'incremento delle vendite del Lazio verso gli Stati Uniti (+133,7%), della Toscana verso la Spagna (+97,5%) e la Francia (+27,0%), della Lombardia verso la Svizzera (+22,5%) e del Friuli-Venezia Giulia verso la Germania (+92,2%). Con tutto ciò, cali significativi si sono registrati dalle vendite della Campania verso la Svizzera (-43,1%) e della Toscana verso la Turchia (-37,2%), delineando un panorama di opportunità e sfide globali.

Infine, un'occhiata alle province rivela ulteriormente le differenze interne: Firenze, Roma, Trieste, Milano e Frosinone spiccano per risultati positivi nelle loro esportazioni, mentre Napoli, Siracusa, Gorizia, Cagliari e Torino hanno mostrato contributi negativi più ampi. Questo quadro provinciale sottolinea come la dinamica dell'export italiano sia profondamente radicata nelle specificità economiche e industriali di ogni territorio.



L'andamento export del Paese, quindi, non è un blocco monolitico, bensì l'esito di forze diverse che si muovono a velocità disuguali, richiedendo un'attenzione continua alle peculiarità locali.