L'Italia e l'export: le regioni che sorprendono nel 2025 e i settori chiave

L'export Italia si rivela un mosaico di andamenti diversi nel secondo trimestre del 2025. Mentre il quadro nazionale mostra una crescita, sebbene contenuta, le performance regionali dipingono un'immagine complessa, con alcune aree che spiccano per dinamismo e altre che registrano una frenata. I dati Istat confermano che l'economia italiana procede a velocità differenti, sottolineando l'importanza delle specificità territoriali nel commercio estero. Nel periodo tra aprile e giugno 2025, si è osservata una spinta significativa per il Centro del paese, il cui export ha registrato un notevole incremento del 4,6%. Anche il Nord-Ovest ha mostrato una ripresa, segnando un +2,1%, un segnale incoraggiante dopo due trimestri in negativo.



Per contro, il Nord-Est ha subito una contrazione del 2,4%, e una flessione ancora più marcata ha caratterizzato il Sud e Isole, che ha visto un calo del 14,4%. Questa tendenza si riflette anche sull'analisi del primo semestre del 2025. La crescita del 2,1% dell'export nazionale in valore è frutto di un mix di successi e difficoltà. Il Centro ha trainato la ripresa con un balzo del 10,7% nelle vendite all'estero, mentre il Nord-Ovest ha contribuito con un più modesto +1,5%. Diversa la situazione per il Nord-Est, che ha registrato un leggero arretramento dello 0,5%. Più preoccupanti le riduzioni per il Sud, con un -6,6%, e per le Isole, che hanno segnato un pesante -13,3%. Diverse sono le regioni che hanno brillato maggiormente nei primi sei mesi del 2025 per l'incremento del loro export.

- Il Lazio ha visto un eccezionale aumento del 17,4%;

- La Toscana ha guadagnato l'11,8%;

- L'Abruzzo ha segnato un +10,1%;

- Il Friuli-Venezia Giulia ha registrato un +6,6%.


Nondimeno, si sono evidenziate anche forti riduzioni per altre aree: la Sardegna ha calato del 17,3%; la Campania ha perso il 15,5%; la Sicilia ha registrato un -11,2%; il Molise ha visto una flessione del 9,8%.

L'analisi settoriale rivela quali prodotti hanno sostenuto la crescita complessiva. L'incremento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, in particolare da Toscana, Lombardia, Lazio e Abruzzo, ha fornito un contributo sostanziale di 3,4 punti percentuali alla crescita dell'export nazionale su base annua. Un ulteriore stimolo, pari a 1,0 punti percentuali, è arrivato dalle maggiori esportazioni di mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli, provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e Marche. A questo si aggiunge la buona performance dei metalli di base e dei prodotti in metallo dalla Toscana. Per contro, la riduzione delle vendite di articoli farmaceutici dalla Campania, di coke e prodotti petroliferi raffinati da Sicilia e Sardegna, e di autoveicoli da Piemonte e Campania, ha generato un impatto negativo complessivo di -1,5 punti percentuali.


I mercati internazionali hanno giocato un ruolo cruciale.

Nel primo semestre del 2025, la crescita dell'export Italia è stata alimentata dall'incremento delle vendite del Lazio verso gli Stati Uniti (+133,7%), della Toscana verso la Spagna (+97,5%) e la Francia (+27,0%), della Lombardia verso la Svizzera (+22,5%) e del Friuli-Venezia Giulia verso la Germania (+92,2%). Con tutto ciò, cali significativi si sono registrati dalle vendite della Campania verso la Svizzera (-43,1%) e della Toscana verso la Turchia (-37,2%), delineando un panorama di opportunità e sfide globali.

Infine, un'occhiata alle province rivela ulteriormente le differenze interne: Firenze, Roma, Trieste, Milano e Frosinone spiccano per risultati positivi nelle loro esportazioni, mentre Napoli, Siracusa, Gorizia, Cagliari e Torino hanno mostrato contributi negativi più ampi. Questo quadro provinciale sottolinea come la dinamica dell'export italiano sia profondamente radicata nelle specificità economiche e industriali di ogni territorio.


L'andamento export del Paese, quindi, non è un blocco monolitico, bensì l'esito di forze diverse che si muovono a velocità disuguali, richiedendo un'attenzione continua alle peculiarità locali.


