BCE: Lagarde e la fiducia negli strumenti per proteggere l'eurozona



Il funzionamento ottimale di questo meccanismo, infatti, è la chiave per assicurare che le decisioni prese a Francoforte abbiano l'impatto desiderato su tutta l'Eurozona, garantendo così una base solida per la crescita economica e la fiducia degli investitori.

Negli ultimi due anni si è osservata una contrazione significativa degli spread tra i titoli di stato tedeschi e quelli degli altri Paesi membri. Questa dinamica, caratterizzata da una "larghezza limitata", indica una maggiore coesione e una riduzione delle tensioni sui mercati del debito sovrano, segno che le politiche attuate stanno producendo effetti tangibili. La convergenza riflette una fiducia ritrovata nella capacità dei Paesi di gestire le proprie finanze pubbliche, un aspetto fondamentale per la stabilità finanziaria complessiva.

Un esempio lampante di questa prontezza è il Transmission Protection Instrument (TPI), uno strumento creato dalla BCE nel 2022 con lo scopo di fronteggiare eventuali attacchi speculativi diretti ai titoli di stato europei.



Ciononostante, Lagarde ha chiarito che il TPI non è stato nemmeno preso in considerazione durante la recente riunione. Questo non significa che lo strumento sia meno rilevante; al contrario, la sua esistenza è di per sé un potente deterrente. La sua non discussione attuale sottolinea come la situazione, pur monitorata con attenzione, non presenti le criticità che ne giustificherebbero l'attivazione. La BCE rimane ferma nel suo duplice impegno: assicurare la stabilità dei prezzi e sostenere un quadro di stabilità finanziaria robusto per tutti i Paesi dell'Eurozona.