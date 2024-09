Una giornata all'Oracle Cloud World: Open Cloud, integrazione delle App e sicurezza AI-driven

La sicurezza di rete è stata un altro tema centrale della presentazione di Ellison. Ha introdotto il concetto di Zero Trust Packet Routing (ZPR), integrato in OCI per migliorare la sicurezza di rete. 'La rete cloud di Oracle è isolata da Internet pubblico', ha affermato Ellison, sottolineando come questa caratteristica, combinata con l'autenticazione biometrica, possa 'fermare la maggior parte degli attacchi informatici gravi'.

Andy Zitney, CTO di State Street, è intervenuto per condividere le aspettative della sua azienda riguardo alla nuova integrazione con AWS, prevedendo operazioni in circa 43 data center a livello globale per soddisfare le esigenze di presenza internazionale dell'azienda.

Catz ha concluso il keynote ricapitolando i punti chiave e sottolineando l'importanza del successo dei clienti per Oracle. 'Più i nostri clienti hanno successo, più Oracle ha successo', ha affermato, evidenziando la filosofia customer-centric dell'azienda.

L'evento CloudWorld 2024 continuerà nei prossimi giorni, con ulteriori keynote previsti, tra cui quello di Steve Miranda, EVP of Oracle Applications Development, programmato per il giorno successivo.