Countdown per la BCE: il taglio dei tassi è dietro l'angolo?

I verbali della riunione di settembre della BCE, recentemente pubblicati, rivelano una banca centrale sempre più preoccupata per la crescita economica, ma ancora cauta nel dichiarare sconfitta l'inflazione. Carsten Brzeski, global head of macro di ING, sottolinea che nonostante i segnali favorevoli a un taglio dei tassi, la decisione non è ancora scontata.

Gabriel Debach, market analyst di eToro, evidenzia come la BCE intenda mantenere flessibilità sul ritmo di riduzione dei tassi, adattando le proprie decisioni in base ai dati economici in arrivo. Questo approccio 'riunione per riunione' permette alla banca centrale di calibrare le sue azioni per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2% in modo sostenibile.

La prossima riunione della BCE potrebbe segnare un importante punto di svolta nella politica monetaria europea, con potenziali implicazioni significative per l'economia dell'Eurozona e i mercati finanziari globali.