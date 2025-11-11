OVS rafforza la sua presa: l'acquisizione di Kasanova riscrive il futuro del mercato casa



Un reticolo capillare che comprende:

- 220 negozi diretti;

- 280 punti vendita in franchising;

- 200 corner all'interno di negozi di bricolage. Questa vasta presenza genera vendite prossime ai 300 milioni di euro, con un EBITDA che si presenta leggermente positivo. Ciononostante, negli ultimi anni l'azienda ha dovuto fronteggiare una redditività modesta, principalmente a causa degli elevati costi di struttura. Proprio per questa ragione, nel 2024, Kasanova ha avviato una procedura di Composizione Negoziata della Crisi, accompagnata da un ambizioso piano di turnaround. L'intervento di OVS si rivela cruciale per la ristrutturazione finanziaria di Kasanova. La struttura del debito beneficerà di un significativo rafforzamento, anche grazie a rinunce condizionate da parte dei creditori per un ammontare stimato intorno ai 40 milioni di euro. Questa iniezione di stabilità è fondamentale e dovrebbe permettere a Kasanova di raggiungere il pareggio della posizione finanziaria già all'inizio del 2026, segnando una svolta decisiva per il suo percorso.



Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro il 31 dicembre 2025, subordinato al completamento degli accordi con i creditori e all'ottenimento delle necessarie approvazioni. L'investimento sarà interamente finanziato dalle linee di credito già a disposizione di OVS. La strategia di crescita sottostante è chiara: integrare il know-how, la rete distributiva e le capacità di sourcing di Kasanova per incrementare la redditività complessiva del gruppo nel mercato domestico. Un'operazione che promette di ridefinire gli equilibri nel settore casa e non solo.