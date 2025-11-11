La grande trasformazione del commercio globale: come la geopolitica ridisegna le rotte mondiali



Mentre le nazioni si allontanano sul piano politico, anche le merci faticano a viaggiare. Non è tutto, le misure restrittive applicate al commercio sono triplicate solo nell'ultimo anno, arrivando a toccare quasi il 20% delle importazioni a livello mondiale. Questa nuova era impone un imperativo chiaro: diversificare mercati e rotte diventa essenziale per le aziende che vogliono mitigare i rischi e contenere l'inevitabile aumento dei costi di trasporto. Le previsioni per il prossimo futuro, delineate da Allianz Trade, non lasciano spazio a facili ottimismi. Il commercio globale di beni e servizi è atteso rallentare significativamente: un modesto +0,6% nel 2026 e un +1,8% nel 2027. Questo scenario evidenzia il ritardo con cui gli effetti delle guerre commerciali

- si manifestano pienamente, ponendo sfide enormi alle attuali infrastrutture globali. Alcuni dei passaggi più vitali per il commercio internazionale rivelano fragilità crescenti. Il Canale di Suez, crocevia di circa il 12% del commercio mondiale, ha visto i transiti crollare fino al 70% a causa delle tensioni nell'area del Mar Rosso.



Allo stesso modo, il Canale di Panama ha subito rallentamenti che hanno ridotto la sua capacità del 40%, in questo caso a causa di una prolungata siccità. Queste interruzioni provocano un aumento vertiginoso dell'incertezza nei trasporti: la volatilità dei noli container è triplicata dal 2020, e un qualsiasi shock alla capacità, anche solo del 20%, può raddoppiare le tariffe di trasporto nell'arco di un anno. Da questa turbolenza, emergono nuovi centri e corridoi strategici. Paesi come il Vietnam, gli Emirati Arabi Uniti, la Malesia e l'Arabia Saudita stanno consolidando il loro ruolo come hub logistici globali e piattaforme di produzione. Il cosiddetto Middle Corridor, la via che unisce la Cina all'Europa attraversando l'Asia Centrale e il Caucaso, ha registrato una crescita eccezionale, con volumi aumentati dell'86% nel solo 2023. Queste rotte alternative, però, non si propongono come sostituti definitivi delle vie tradizionali, ma piuttosto come una rete complementare, fondamentale per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento su scala globale.



Per l'Italia, un Paese che esporta oltre il 30% del proprio PIL e le cui filiere sono profondamente interconnesse con le catene globali, la trasformazione in atto è sia una sfida imponente che un'opportunità unica. Lo studio stima un fabbisogno di oltre 130 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per ammodernare e potenziare le infrastrutture di trasporto sul territorio nazionale, dal navale alla rotaia, dalla gomma all'aereo. I fondi del PNRR, sebbene importanti, coprono solo in parte questa esigenza, rendendo indispensabile un approccio integrato che veda collaborare settore pubblico e privato. Oltre agli investimenti infrastrutturali, alcuni settori specifici si trovano particolarmente esposti, ma allo stesso tempo possono trarre grande beneficio dalla diversificazione delle rotte.