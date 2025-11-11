Fine dello shutdown sblocca i mercati: l'oro vola e le prospettive dei tassi di interesse



Questa svolta politica ha avuto ripercussioni significative. L'oro e l'indice Nasdaq hanno registrato i loro migliori guadagni degli ultimi mesi, un segnale evidente di un rinnovato ottimismo tra gli investitori. L'oro, in particolare, sta cercando di recuperare lo slancio che lo aveva portato a toccare massimi storici in ottobre, alimentato anche dalle aspettative di futuri tagli ai tassi di interesse negli USA. Questi scenari disegnano un quadro di maggiore fiducia, spingendo gli attori economici a riconsiderare le proprie strategie di investimento. I mercati azionari asiatici hanno mostrato una tendenza prevalentemente stabile o leggermente al rialzo durante la giornata di martedì. Questo clima di maggiore propensione al rischio ha indebolito lo yen, la valuta rifugio per eccellenza, portandola ai minimi di nove mesi. Il mercato obbligazionario statunitense è rimasto chiuso per una festività, ma le tendenze preesistenti suggeriscono un disinvestimento dalle obbligazioni a lungo termine e una maggiore stabilità per quelle a breve. Ciò riflette non solo uno spostamento degli investitori da asset considerati più rischiosi, ma anche l'aspettativa che la ripresa della pubblicazione dei dati economici statunitensi possa rafforzare ulteriormente le argomentazioni a favore di futuri tagli dei tassi.





Nel frattempo, l'ecosistema aziendale si muove con dinamismo. Il gruppo tecnologico giapponese SoftBank Group si prepara a comunicare i risultati del secondo trimestre, in un periodo di febbrile investimento nell'AI. Questo ha già fatto impennare il valore delle sue azioni, riflettendo l'enorme potenziale percepito nel settore dell'intelligenza artificiale. Anche Sony ha revisionato al rialzo dell'8% le previsioni sui profitti operativi per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026. L'azienda ha motivato questa crescita citando un minore impatto dai dazi statunitensi e la solida performance delle sue divisioni musicali e dei semiconduttori, dimostrando una notevole resilienza in un contesto economico complesso.

Non tutti i segnali sono stati positivi, però. In Australia, le azioni di Commonwealth Bank, una delle banche più capitalizzate al mondo, hanno subito un calo di quasi il 5%. Questo è avvenuto dopo che il più grande istituto di credito del paese ha annunciato che la crescente concorrenza stava erodendo i margini di profitto, un campanello d'allarme per il settore bancario.



Intanto, in Cina, martedì ha segnato il culmine del Singles Day, un evento che negli anni si è trasformato in una vera e propria maratona di acquisti online, estendendosi per diverse settimane. L'anno scorso, questo fenomeno ha generato vendite per 1,44 trilioni di yuan, equivalenti a circa 202 miliardi di dollari. Una cifra che sottolinea la vastità e la potenza del mercato cinese nell'eCommerce. Per dare un'idea della sua portata, basti pensare che questa somma è quasi cinque volte superiore ai 41,1 miliardi di dollari spesi dai consumatori statunitensi lo scorso anno durante la Cyber Week, il periodo che va dal Black Friday al Cyber Monday.