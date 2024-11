Questa settimana di borsa: tra TIM e Vivendi, Burberry e Moncler



Questa settimana sarà ricca di appuntamenti per Tim, con novità attese sul fronte del riassetto del gruppo e sulla possibile cessione di Sparkle. Il mercato attende anche sviluppi sull'uscita dal capitale di Vivendi, primo azionista del gruppo.

Sparkle: offerta vincolante entro la fine del mese

Entro il 30 novembre, la cordata formata dal Mef e da Asterion dovrà presentare un'offerta vincolante per rilevare il 100% di Sparkle da Tim. Il consiglio di amministrazione di Tim si riunirà mercoledì 13 novembre per esaminare lo stato di avanzamento della trattativa. L'argomento sarà poi al centro delle richieste degli investitori durante la conference call di giovedì 14, quando Tim presenterà i conti del terzo trimestre. Le stime di consenso prevedono ricavi in aumento del 3,6% e debito in discesa sotto gli 8 miliardi.

Vivendi: si attende la sentenza sul ricorso

Giovedì 14 novembre, al Tribunale di Milano si terrà l'udienza sul ricorso di Vivendi contro la scelta del consiglio di amministrazione di Tim di non far approvare dall'assemblea dei soci la cessione della rete alla cordata guidata dal fondo Kkr. Dopo il rigetto della richiesta di ulteriore documentazione da parte dei francesi, la sentenza potrebbe arrivare in tempi brevi.

Burberry: conti trimestrali in arrivo e rumors di acquisizione

Nel settore del lusso, giovedì 14 novembre saranno pubblicati i conti trimestrali di Burberry. Il gruppo inglese è stato al centro di rumors di acquisizione la scorsa settimana, smentiti da Moncler. Tuttavia, Burberry è considerata da tempo una "preda", con una capitalizzazione di mercato dimezzata rispetto a dodici mesi fa. Il dossier Burberry è sul tavolo di alcuni concorrenti industriali e di diversi fondi di private equity.