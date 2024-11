Newcleo punta su 'energia newcleabile'



La società italiana di energia nucleare di quarta generazione Newcleo punta a comunicare la sua tecnologia come fonte rinnovabile, al pari di solare, eolico e geotermia.

Un nuovo approccio all'energia nucleare

Il fondatore di Newcleo, Stefano Buono, ha depositato il marchio "newcleabile" per comunicare un nuovo concetto di energia nucleare. L'obiettivo è presentare i piccoli reattori veloci e sicuri sviluppati da Newcleo come una fonte di energia sostenibile e affidabile. Questi reattori, che utilizzano scorie nucleari come combustibile e si raffreddano a piombo liquido, saranno testati al centro di Brasimone in collaborazione con l'Enea. Newcleo punta a installare i suoi reattori in Francia entro il 2031, e spera di farlo anche in Italia se la normativa sul nucleare sarà rivista. La società ha già raccolto oltre 535 milioni di euro da investitori.

Nuova alleanza per l'energia nucleare

Newcleo dovrebbe entrare a far parte del progetto del governo italiano per creare una società del nucleare insieme ad Ansaldo, Enel e Leonardo, che costruirà piccoli reattori nucleari modulari. Questi reattori sembrano rappresentare una risposta alla crescente necessità di produrre energia elettrica e, se davvero si dimostreranno sicure e sostenibili, una fonte di opportunità di investimento molto importante per i prossimi anni.

Newcleo punta ad un futuro in cui l'energia nucleare sarà una delle soluzioni chiave per la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi climatici.