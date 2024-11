Mercati finanziari: stimolo cinese delude, Bitcoin vola, dollaro in crescita



I mercati azionari asiatici hanno registrato flessioni questo lunedì, dopo che il nuovo stimolo economico cinese è stato accolto con delusione dagli investitori, offuscando i record raggiunti a Wall Street venerdì e le previsioni di ulteriori guadagni all'apertura dei mercati. Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico, alimentato dall'attesa di un ambiente normativo favorevole per le criptovalute, in seguito alla vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali statunitensi e all'elezione di candidati favorevoli alle criptovalute al Congresso.

Stimolo cinese insufficiente

L'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell'1,9%, con un sotto-indice dei titoli immobiliari cinesi continentali in calo del 3,3%. I blue chip cinesi hanno mostrato una maggiore volatilità, guadagnando lo 0,2% dopo un iniziale calo dell'1,6%. Il Nikkei giapponese è rimasto piatto, recuperando da piccole perdite iniziali. Il Kospi sudcoreano è sceso dello 0,8%. Il benchmark azionario australiano è sceso dello 0,4%, appesantito dai titoli delle materie prime, dopo il calo dei prezzi del petrolio e dei metalli industriali. Venerdì, dopo la chiusura dei mercati cinesi, il Comitato permanente del Congresso del Popolo ha annunciato un pacchetto di debito di 10 trilioni di yuan (1,39 trilioni di dollari) per alleviare i problemi di finanziamento dei governi locali e stabilizzare la crescita economica in calo. Tuttavia, le misure di stimolo non prevedevano l'iniezione diretta di denaro nell'economia, come sperato da alcuni investitori, in particolare alla luce della minaccia di pesanti dazi da parte dell'amministrazione Trump in arrivo. "Le misure annunciate dalla Cina sembrano più un tentativo di riparare i bilanci governativi piuttosto che di stimolare l'economia direttamente, attenuando le speranze di una robusta ripresa", ha affermato Kyle Rodda, analista senior del mercato finanziario di Capital.com.

Bitcoin raggiunge un nuovo record

Il dollaro è rimasto vicino al picco di quattro mesi raggiunto la scorsa settimana rispetto alle principali valute, mentre i trader si preparavano a una lettura chiave dell'inflazione al consumo negli Stati Uniti questa settimana, oltre a una serie di discorsi dei funzionari della Federal Reserve, tra cui il presidente Jerome Powell giovedì. Bitcoin, che è stato un altro importante "Trump trade", ha esteso il suo record per raggiungere un nuovo massimo storico di 81.899,22 dollari. Trump si è impegnato a rendere gli Stati Uniti "la capitale delle criptovalute del pianeta".

Dollaro in crescita, euro piatto

L'indice del dollaro, che misura la valuta rispetto a sei principali valute, è salito leggermente a 105,06, dopo il rialzo dello 0,55% di venerdì. I trader osserveranno i dati sui prezzi al consumo di mercoledì per verificare eventuali rigidità che potrebbero vanificare le possibilità di un taglio dei tassi di interesse alla prossima riunione di dicembre. I mercati attualmente attribuiscono una probabilità del 65% a una riduzione di un quarto di punto il 18 dicembre, secondo lo strumento FedWatch Tool di CME Group. Il dollaro è salito dello 0,6% a 153,50 yen, invertendo parte della debolezza di venerdì, quando la coppia ha seguito il calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine. I verbali delle riunioni di politica monetaria di ottobre della Banca del Giappone hanno mostrato che i funzionari erano divisi sulla tempistica di un possibile nuovo rialzo dei tassi, anche se la reazione del mercato è stata moderata. I mercati obbligazionari statunitensi sono chiusi lunedì per il Veterans Day, anche se Wall Street sarà aperta. L'euro è rimasto piatto a 1,0717 dollari, non lontano dal minimo di quattro mesi. L'incertezza politica è rimasta un fattore di freno, poiché il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che sarebbe disposto a indire un voto di fiducia prima di Natale, aprendo la strada a nuove elezioni anticipate dopo il crollo della sua coalizione di governo. La sterlina è scesa di circa lo 0,1% a 1,2914 dollari. L'oro è sceso dello 0,5% a 2.669,13 dollari l'oncia, scendendo ulteriormente dal record mensile di 2.790,15 dollari. I metalli base a Shanghai sono scivolati, con il contratto dicembre del rame più scambiato sulla Borsa merci di Shanghai (SHFE) in calo dello 0,9% a 76.570 yuan la tonnellata.

Prezzi del petrolio in calo

I prezzi del petrolio hanno esteso i cali di venerdì, quando il Brent e il West Texas Intermediate (WTI) sono entrambi scesi di oltre il 2%. Lunedì, i futures sul Brent sono scesi dello 0,5% a 73,53 dollari al barile, mentre i futures sul WTI statunitense hanno perso lo 0,6% a 69,99 dollari al barile. (1 dollaro = 7,1787 yuan cinese renminbi).