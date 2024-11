Mercati finanziari: il legame tra Trump e i tassi d'interesse



La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane ha dominato le attenzioni dei mercati finanziari, influenzando l'andamento di azioni, obbligazioni, valute e materie prime. L'attesa per le politiche pro-crescita e protezionistiche del Presidente ha alimentato incertezze e reazioni differenziate.

Azioni: record a New York, preoccupazioni per la Cina

A Wall Street, gli indici azionari hanno raggiunto nuovi record storici, alimentati dalle aspettative di deregolamentazione finanziaria e di crescita economica sotto la seconda presidenza di Trump. Le banche statunitensi, in particolare, si preparano a un periodo di maggiore libertà e profitti. In Europa, invece, le Borse hanno chiuso la settimana in calo. Le banche europee, con un divario di utili rispetto ai competitor americani, si trovano ad affrontare una sfida più ardua per colmare il gap. Anche la Cina ha registrato performance negative, alimentate dalla preoccupazione per i possibili dazi che la nuova amministrazione Usa potrebbe imporre e dalla delusione per le misure di stimolo del governo locale.

Obbligazioni: tassi in rialzo dopo le elezioni

La vittoria di Trump ha determinato un rialzo dei tassi d'interesse americani a lungo termine, raggiungendo circa il 4,45% nella giornata di mercoledì. Gli investitori prevedono che le politiche del Presidente, con un focus su crescita economica e protezionismo, potrebbero portare a un'inflazione più alta nel medio termine. Questo potrebbe costringere la Fed a rivalutare il suo piano di allentamento monetario, influenzando l'andamento dei tassi d'interesse.

Valute e materie prime: dollaro forte, oro in calo

Il dollaro americano ha registrato un forte apprezzamento post-elettorale, trainato dai flussi verso il mercato azionario USA e dalle aspettative di tassi d'interesse più alti rispetto all'Europa. Questo ha portato a una flessione del prezzo dell'oro, che ha subito un colpo dal rally della valuta. Tuttavia, il taglio dei tassi da parte della Fed ha contribuito a stabilizzare il prezzo dell'oro poco sotto i 2.700 dollari. Il petrolio ha chiuso la settimana in rialzo, con gli investitori che stanno valutando l'impatto delle politiche del Presidente eletto sulla domanda e sull'offerta di petrolio.

Outlook: un'agenda fitta di eventi

La prossima settimana si preannuncia ricca di dati macroeconomici importanti. Tra i principali appuntamenti, ci sono i dati sul mercato del lavoro inglese, la produzione industriale della zona Euro, i dati sull'inflazione americana, il PIL europeo e le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Diverse situazioni politiche, come le conseguenze post-elettorali americane e la delicata situazione in Germania, richiedono un'attenta osservazione.