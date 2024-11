Intesa Sanpaolo punta sul digital wealth management con BlackRock



La banca guidata da Carlo Messina punta a rafforzare il proprio business nel settore del wealth management e lo fa stringendo una partnership con il colosso del mercato degli investimenti BlackRock.

Intesa Sanpaolo e BlackRock insieme per il digital wealth management

L'accordo prevede lo sviluppo di una nuova piattaforma di digital wealth management da parte di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, la banca private del Gruppo Intesa Sanpaolo, in collaborazione con BlackRock. L'obiettivo è espandersi in Europa, a partire da Belgio e Lussemburgo, offrendo ai clienti una gamma di investimenti più completa e accessibile. La nuova piattaforma, che sfrutterà le capacità tecnologiche di BlackRock, permetterà a Fideuram di ampliare la sua proposta digitale, offrendo ai clienti soluzioni di investimento su misura per soddisfare obiettivi finanziari personalizzati. Target principale sono i clienti private e affluent a livello europeo, con focus iniziale sui mercati belga e lussemburghese, dove Intesa Sanpaolo Wealth Management ha già una solida presenza e ha identificato interessanti opportunità di crescita.

Intesa Sanpaolo rafforza il wealth management: 3.500 nuove assunzioni entro il 2028

L'accordo con BlackRock si inserisce in un quadro di crescita per il wealth management di Intesa Sanpaolo, che punta a rafforzare la propria presenza sul mercato e ad ampliare la propria offerta di servizi digitali. Lo dimostra anche l'annuncio di nuove assunzioni. Entro giugno 2028 saranno assunti 3.500 nuovi dipendenti, di cui 1.500 come Global Advisor per le attività commerciali della Rete. Questo permetterà alla banca di garantire una maggiore vicinanza alla clientela, in particolare nel settore del wealth management. La nuova strategia di Intesa Sanpaolo si basa su una forte componente di ricavi commissionali da wealth management & protection, supportata da soluzioni digitali innovative. La banca punta a diventare leader nel mercato del digital wealth management in Europa e a raggiungere una nuova generazione di investitori.