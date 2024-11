Il Business Coach: perché è essenziale per il successo delle aziende nel 2024?



Nel panorama aziendale odierno, in continua evoluzione, la figura del Business Coach assume un ruolo sempre più cruciale. Non è più solo un vantaggio, ma una vera e propria necessità per ogni imprenditore che ambisce al successo a lungo termine.

Visione strategica: oltre l'Immediato

Un Business Coach aiuta a guardare oltre l'immediato, pianificando la crescita e l'innovazione dell'azienda. Ad esempio, un coach può guidare un imprenditore nell'espandere il proprio e-commerce oltre il mercato locale, identificando trend globali per anticipare la concorrenza. Questo può includere l'implementazione di tecnologie logistiche per ridurre i costi e aumentare la velocità di consegna, nonché la diversificazione dell'offerta per rispondere alle esigenze di mercati emergenti. Un altro esempio è quello di un ristoratore che potrebbe essere guidato da un coach nell'introdurre una propria app di delivery. Questa trasformazione da un semplice servizio a una piattaforma digitale permette di raccogliere dati sui clienti, personalizzare le offerte e creare un programma di fidelizzazione. Il risultato? Aumento delle vendite e fidelizzazione senza commissioni esterne.

Gestione del tempo: massimizzare la produttività

Con l'aiuto di un coach, si impara a delegare ed a definire le priorità per massimizzare la produttività. Un manager che passa troppo tempo su compiti amministrativi potrebbe, con l'aiuto di un coach, delegare queste attività a un assistente. Questo libera tempo per la strategia aziendale e lo sviluppo di nuovi prodotti, aumentando l'efficienza complessiva. Un imprenditore che lavora 12 ore al giorno potrebbe, con il coach, identificare che molte riunioni non sono necessarie. Si introduce una politica di riunioni solo se essenziali e si adottano strumenti di gestione del progetto per comunicazioni asincrone, riducendo drasticamente il tempo perso e migliorando la produttività.

Risoluzione dei problemi: metodologie comprovate

Un coach aiuta ad affrontare le sfide con metodologie comprovate, evitando errori costosi che potrebbero essere fatali per l'impresa. Un'azienda in crisi di liquidità potrebbe, con l'aiuto di un coach, applicare il metodo "5 Perchè" per scoprire che la causa è un ciclo di produzione inefficiente. Il coach propone un redesign del flusso di lavoro, ottimizzando l'inventario e migliorando la gestione del credito, salvando così l'azienda dal fallimento. Un ristorante che vede diminuire i clienti potrebbe, con un coach, usare analisi SWOT (punti di forza contro punti di debolezza) per identificare che la concorrenza offre opzioni più salutari. Il coach assiste nell'introduzione di un menu con piatti sani senza compromettere il gusto, riposizionando il brand e attirando una nuova clientela, risolvendo il problema di calo delle vendite.

"Non avere un business coach può portare a decisioni impulsive e mancate opportunità di crescita, che potrebbero compromettere la stabilità e lo sviluppo dell'impresa", conclude Pasquale Abiuso, business coach certificato.

Chi è Pasquale Abiuso?

Pasquale Abiuso è un coach professionista che aiuta gli imprenditori ad organizzare ed espandere le imprese. È Presidente dal 1996 della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa, Vice Presidente della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo Abruzzo-Molise, Senior Guerrilla Marketing Coach, consulente di strategie di gestione aziendale. Nel 2013 ha gestito l'incorporazione nella BCC di Gambatesa della BCC Molisana di Credito Cooperativo. Oggi aiuta imprenditori e professionisti a far crescere i propri fatturati, suggerendo loro le migliori strategie possibili.