Elezioni USA 2024: le principali implicazioni globali e sfide per l'Europa



L'elezione del Presidente degli Stati Uniti è sempre un evento cruciale, con ripercussioni che vanno ben oltre i confini americani. Le politiche e la leadership del Presidente influenzano le economie globali, plasmano il panorama politico internazionale e molto altro.

L'Europa alle prese con nuove sfide

La rielezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti potrebbe rappresentare un grave ostacolo per l'Europa, già alle prese con una profonda crisi economica. La politica "America First" di Trump potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita economica europea, aumentando al contempo le preoccupazioni in materia di sicurezza. Secondo Angel Talavera, capo economista per l'Europa presso Oxford Economics, la rielezione di Trump comporterà un ritorno di un approccio nazionalistico, con politiche che potrebbero danneggiare le prospettive di crescita dell'Europa e amplificare i timori per la sicurezza. Inoltre, la coalizione di governo tedesca, conosciuta come "semaforo", è crollata dopo che il Cancelliere Olaf Scholz ha licenziato il Ministro delle Finanze Christian Lindner, membro del partito rivale Liberale Democratico. Questo evento apre la strada a nuove elezioni all'inizio del 2025, lasciando probabilmente la Germania senza un bilancio per parte del prossimo anno.