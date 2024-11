Borsa in crescita, Milano brilla oggi con FTSE MIB al +1,56%



Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo l'11 novembre 2024, trainata da un'ottima performance del FTSE MIB, che ha raggiunto i 34.344 punti (+1,56%). Il buon andamento del mercato italiano si allinea a quello delle principali borse europee, con Francoforte in crescita dell'1,21% e Parigi che mostra un discreto guadagno dell'1,20%. Londra, invece, ha registrato un rialzo più moderato dello 0,65%.

Investimenti in crescita, Leonardo e Azimut in testa

Tra i titoli più importanti di Milano, spiccano Leonardo (+4,33%) e Azimut (+4,10%). Anche Amplifon (+3,53%) e Fineco (+3,34%) hanno registrato un'ottima performance. Sul fronte negativo, Moncler ha chiuso in calo dell'1,19%.

FTSE MidCap: El.En e Digital Value in evidenza

Il FTSE Italia Mid Cap ha chiuso in crescita dell'1,03%, con El.En (+16,10%) e Digital Value (+7,88%) in testa alla classifica. Positiva anche la performance di Fincantieri (+7,73%) e Juventus (+6,56%). Tra le peggiori performance, Tinexta ha chiuso a -12,79%.

Soffrono BFF Bank, Ferretti e The Italian Sea Group

BFF Bank ha registrato un importante calo del 4,53%, mentre Ferretti ha chiuso in ribasso del 4,07%. The Italian Sea Group ha evidenziato una perdita del 2,98%.