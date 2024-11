Borsa USA: S&P 500 supererà ancora i 6.000 punti



La settimana appena conclusa ha visto l'indice S&P 500 toccare per la prima volta nella storia i 6.000 punti, con un +33% da inizio anno. Il mercato azionario americano si trova in un momento di grande euforia, alimentata dal "Trump trade" e da un clima generale di ottimismo. Tuttavia, alcuni analisti si chiedono se questa crescita sia sostenibile a lungo termine.

S&P 500: un nuovo record storico

L'indice S&P 500, il principale listino mondiale, ha superato la soglia dei 6.000 punti, un traguardo storico mai raggiunto prima. La performance di inizio 2024, con un +33%, è da incorniciare, anche considerando che nessun analista finanziario aveva previsto un simile scenario. Il Nasdaq ha registrato un +40%, mentre il Dow Jones ha chiuso il periodo in positivo con un +25%.

Questa performance è dovuta in parte al "Trump trade", che ha stimolato gli investimenti in azioni statunitensi. Ma c'è anche un clima generale di ottimismo, alimentato da una crescita economica solida e da tassi di interesse bassi. Tuttavia, alcuni analisti si chiedono se questa crescita sia sostenibile a lungo termine, soprattutto in considerazione del fatto che l'S&P 500 è valutato a 22,18 volte gli utili previsti, un livello molto alto rispetto alla media degli ultimi cinque anni (18,6) e degli ultimi dieci anni (16,8).

Il grande dilemma del mercato

Il dubbio che aleggia tra gli operatori è se la crescita del mercato azionario americano possa continuare o se sia giunto il momento di prendere profitto. Da un lato, l'indice "paura e avidità" della CNN si trova a 61 punti, segnalando un clima di euforia. Dall'altro, il fatto che l'S&P 500 stia valutando gli utili futuri a un livello così alto potrebbe spingere alcuni gestori a vendere le proprie azioni per incassare i guadagni realizzati.

Bitcoin e criptovalute in crescita

Il movimento risk-on prosegue anche nel settore delle criptovalute. Il prezzo di Bitcoin ha superato gli 80.000 dollari, mentre Ethereum ha registrato un balzo settimanale superiore al 30%, superando nuovamente la soglia dei 3.000 dollari.

Dati macro: focus sull'indice Pmi

La stagione delle trimestrali è quasi terminata, con il 91% delle aziende statunitensi che ha già pubblicato i propri risultati. L'evento più importante della prossima settimana sarà la pubblicazione dei dati di Nvidia, il 20 novembre.

I dati macro più importanti saranno i sondaggi sui direttori d'acquisto (indici Pmi) del settore manifatturiero e dei servizi in Europa e negli Stati Uniti. Questi indici sono in grado di cogliere in anticipo eventuali cambiamenti del ciclo economico. In questo momento, il settore manifatturiero è in contrazione economica in entrambe le zone (indici Pmi sotto i 50 punti). Sarà quindi un dato significativo, ma probabilmente non tale da scalfire il mercato in questa fase.