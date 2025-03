Via libera al bonus assunzioni under 35: ecco cosa cambia

L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con un contratto a tempo indeterminato o trasformano un contratto a tempo determinato in indeterminato. L'agevolazione consiste in un esonero contributivo totale per un massimo di 24 mesi, con un tetto di 500 euro mensili per ogni lavoratore. Per le aziende situate nel Mezzogiorno, il limite sale a 650 euro al mese. Questo significa che un'azienda del sud Italia potrebbe risparmiare fino a 15.600 euro in due anni per ogni nuova assunzione di un giovane under 35. Per ottenere il bonus, il lavoratore assunto deve avere meno di 35 anni e non deve aver avuto in precedenza un contratto a tempo indeterminato, fatta eccezione per i rapporti di apprendistato non confermati come contratti ordinari. È possibile richiedere l'agevolazione anche nel caso in cui il lavoratore abbia già beneficiato parzialmente dell'incentivo in un precedente impiego.

Questo aspetto è particolarmente rilevante perché permette di valorizzare anche esperienze lavorative precedenti, offrendo una seconda opportunità a chi ha già avuto un contratto a tempo determinato. Tuttavia, ci sono anche delle limitazioni. L'esonero contributivo non si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 30 gennaio 2025, creando una finestra temporale di esclusione che potrebbe penalizzare le aziende che avevano pianificato assunzioni anticipate. Sono inoltre escluse le imprese in difficoltà economica, i datori di lavoro che hanno ricevuto aiuti di Stato illegittimi e i rapporti di lavoro domestico o di apprendistato. L'agevolazione è incompatibile con altre misure di riduzione contributiva già in essere. Le aziende interessate dovranno inviare la richiesta all'INPS tramite procedura telematica, specificando i dati del lavoratore assunto e il tipo di contratto applicato.

L'INPS verificherà la disponibilità delle risorse finanziarie e potrà effettuare controlli periodici per garantire il rispetto delle condizioni previste. In caso di fruizione indebita del bonus, l'azienda sarà tenuta a restituire l'importo ricevuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. È importante sottolineare che questa misura rappresenta un'opportunità significativa per incentivare l'occupazione giovanile e sostenere le imprese che investono sui giovani talenti. Tuttavia, è fondamentale che le aziende siano consapevoli delle condizioni e delle limitazioni previste dal decreto, al fine di evitare errori e sanzioni.

In sintesi, il bonus assunzioni under 35 prevede:

- Esonero contributivo totale per un massimo di 24 mesi;

- Tetto di 500 euro mensili per ogni lavoratore (650 euro per le aziende nel Mezzogiorno);

- Rivolto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato tra il 31 gennaio e il 31 dicembre 2025;

- Lavoratore assunto deve avere meno di 35 anni e non deve aver avuto in precedenza un contratto a tempo indeterminato (salvo apprendistato);

- Esclusioni per assunzioni tra il 1° settembre 2024 e il 30 gennaio 2025, imprese in difficoltà e rapporti di lavoro domestico o apprendistato.



Le imprese che intendono beneficiare di questo incentivo devono quindi pianificare attentamente le proprie assunzioni, tenendo conto delle scadenze e dei requisiti previsti dal decreto.