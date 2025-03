Trump difende i dazi mentre i timori economici scuotono i mercati

Lunedì, Trump aveva già incontrato i dirigenti di aziende tecnologiche alla Casa Bianca. Trump ha affermato che l'aumento dei dazi su molte importazioni, che ha scosso i mercati globali e provocato vendite di azioni, avrà un impatto estremamente positivo nel tempo. "I dazi genereranno un sacco di soldi per questo paese" e invoglieranno le aziende straniere a costruire stabilimenti negli Stati Uniti, ha detto.

Le politiche economiche di Trump finora si sono concentrate su una raffica di annunci di dazi. Alcuni dei prelievi sono entrati in vigore, mentre altri sono stati ritardati o devono ancora iniziare. Secondo il presidente, questi dazi correggeranno le relazioni commerciali squilibrate, riporteranno posti di lavoro nel paese e fermeranno il flusso di narcotici illegali dall'estero.

Il presidente ha intensificato una nascente guerra commerciale con il Canada, impegnandosi a raddoppiare i dazi che sarebbero entrati in vigore entro poche ore su tutti i prodotti di acciaio e alluminio importati dal vicino settentrionale dell'America, portandoli al 50%.

Successivamente, la Casa Bianca ha dichiarato che il dazio sarebbe rimasto al 25% dopo che i funzionari canadesi hanno accettato di avviare dei colloqui. I mercati sono stati spaventati dalla prospettiva che i dazi possano aumentare i prezzi per le imprese, incrementando l'inflazione e minando la fiducia dei consumatori, il che potrebbe danneggiare la crescita economica. Martedì, le azioni statunitensi hanno esteso le vendite della scorsa settimana, che hanno trascinato l'indice di riferimento S&P 500 in calo del 3,6% rispetto all'elezione di Trump nel novembre dell'anno scorso e del 5,3% finora nel 2025.

"I mercati saliranno e scenderanno, ma sapete cosa? Dobbiamo ricostruire il nostro paese", ha detto Trump ai giornalisti in precedenza. "Alcune persone faranno ottimi affari acquistando azioni e obbligazioni e tutte le cose che stanno comprando." Gli investitori temono che le politiche commerciali di Trump possano innescare un rallentamento economico.

Nel frattempo, un sondaggio tra le famiglie americane ha mostrato che i consumatori sono diventati più pessimisti riguardo alle loro prospettive. Trump aveva già imposto un dazio aggiuntivo del 20% sulle merci cinesi in entrata negli Stati Uniti e dazi del 25% sulle importazioni da Canada e Messico, anche se ha sospeso la maggior parte dei dazi sui vicini degli USA fino al 2 aprile, quando prevede di svelare un regime globale di dazi reciproci su tutti i partner commerciali.



Il mese scorso, Trump ha affermato che le politiche potrebbero causare "a breve termine, qualche piccolo dolore" prima di offrire benefici a lungo termine.

"Non lo vedo affatto", ha detto Trump martedì riguardo a una recessione. Fino a poco tempo fa, gli investitori erano ottimisti sul fatto che le politiche di Trump avrebbero stimolato una maggiore crescita, ad esempio attraverso tasse più basse, o avrebbero attenuato le pressioni inflazionistiche, ad esempio allentando la regolamentazione sulla produzione di combustibili fossili. Tuttavia, i tagli alle tasse necessitano dell'approvazione del Congresso. Alcuni economisti ritengono che i piani per aumentare le deportazioni di immigrati irregolari aumenteranno le pressioni sui prezzi nel mercato del lavoro, mentre il taglio della forza lavoro federale potrebbe aumentare la disoccupazione.



Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock e membro della Business Roundtable, ha dichiarato lunedì in una conferenza del settore: "Penso che se stiamo diventando tutti un po' più nazionalisti - e non sto dicendo che sia una cosa negativa, sapete, risuona con me - questo avrà un'inflazione elevata".

Gli economisti di Goldman Sachs Group hanno tagliato le loro previsioni di crescita degli USA per il 2025 e hanno alzato le loro previsioni sull'inflazione, "entrambe a causa di ipotesi di dazi più sfavorevoli". La previsione rimane positiva per l'anno. La scorsa settimana, il gruppo di sostegno alle imprese ha chiesto di rendere permanenti i tagli fiscali di Trump e di portare avanti la riforma normativa nei settori dell'energia, delle infrastrutture e della produzione, aree di ampio allineamento con l'amministrazione Trump.



Il gruppo ha anche esortato "i negoziatori a raddoppiare gli sforzi per garantire un percorso da seguire che rimuova rapidamente i dazi recentemente implementati. Questi dazi, specialmente se sono di lunga durata, corrono il rischio di creare un serio impatto economico".

Il gruppo ha affermato che la Casa Bianca e il Congresso dovrebbero preservare i benefici dell'accordo di libero scambio nordamericano con Messico e Canada firmato durante il primo mandato di Trump.