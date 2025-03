Sutter cresce in Spagna: acquisita Nitida per raddoppiare il fatturato iberico

Fondata nel 2003, Nitida si distingue per i suoi prodotti di alta qualità, rivolti principalmente al settore ospedaliero-sanitario, Horeca (hotellerie-restaurant-café) e alle lavanderie industriali. La sua attenzione alla ricerca e sviluppo, alla sostenibilità ambientale e all'innovazione si allinea perfettamente con la strategia di crescita del Gruppo Sutter. Grazie a questa acquisizione, Sutter diventa uno dei principali attori del mercato professionale spagnolo, raggiungendo aree geografiche precedentemente meno servite. La penisola iberica diventa così il secondo mercato di riferimento per il Gruppo Sutter, con promettenti prospettive di espansione in termini di nuovi clienti e fatturato. Questa operazione, la prima realizzata dal Gruppo Sutter al di fuori dei confini nazionali, segue le acquisizioni dei marchi General e Neutromed da Henkel in Italia.

Ciò conferma la strategia avviata nel 2021 di espandere progressivamente il gruppo attraverso l'integrazione di marchi storici con un elevato potenziale di crescita sia in Italia che a livello internazionale. Negli ultimi tre anni, il Gruppo Sutter ha raddoppiato il fatturato, raggiungendo i 120 milioni di euro nel 2024 grazie alla crescita interna e alle acquisizioni di successo. L'azienda impiega 230 persone e produce nel suo stabilimento di Borghetto di Borbera (AL), esportando in paesi dell'UE, in America del Sud e in Medio Oriente. Negli ultimi cinque anni, Sutter ha investito circa 9 milioni di euro per sostenere il piano di sviluppo e l'integrazione delle nuove produzioni. "L'ingresso diretto nel mercato iberico attraverso l'acquisizione di Nitida è un passo importante nel nostro piano di sviluppo aziendale, che mira a un significativo aumento del fatturato nei prossimi tre anni", ha dichiarato Aldo Sutter, presidente e ceo.

"Le dinamiche del mercato e la crescente concorrenza ci offrono opportunità di acquisire e integrare realtà coerenti con la nostra cultura aziendale e la nostra capacità di innovare. Come per le due acquisizioni precedenti, abbiamo individuato in Nitida Cleaning & Health S.A una realtà coerente e di valore per la nostra strategia di penetrazione nei mercati internazionali. Con questa operazione, raddoppiamo il fatturato nel mercato professionale spagnolo. Gli ultimi anni confermano la dinamicità con cui identifichiamo possibili aziende perfettamente integrabili nella nostra realtà, consentendo al gruppo di crescere in termini di fatturato, gamma di prodotti e numero di clienti serviti. Un trend che intendiamo proseguire anche nei prossimi anni". A regime, Nitida e Sutter Professional, operando in autonomia e valorizzando le rispettive competenze, potranno raddoppiare il fatturato del gruppo, con l'obiettivo complessivo (mercato consumer e professionale) di raggiungere i 200 milioni di euro nei prossimi tre anni.



L'operazione è stata coordinata internamente da Francesco Cristiano, direttore affari legali & societari, Marco D'Apice, general manager – divisione professional, e Claudia Delle Donne, cfo.