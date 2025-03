Primark accelera la crescita con una nuova infrastruttura IT





Per un retailer come Primark, con 430 negozi in 18 Paesi, 75.000 dipendenti e un fatturato di 10 miliardi di euro, l'efficienza dell'infrastruttura IT è cruciale. Velocità, agilità e scalabilità sono diventate fondamentali per competere nel mercato odierno, dove la concorrenza è sempre più agguerrita, sia online che nei negozi fisici. L'azienda si affida a report aziendali quotidiani per prendere decisioni e agire di conseguenza.

I sistemi POS (Point of Sale) devono operare senza intoppi e gli aggiornamenti in tempo reale delle scorte sono vitali per ottimizzare la gestione dell'inventario.