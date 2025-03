Nuovi dazi USA-Canada e tensioni geopolitiche affossano i mercati

Sul fronte geopolitico, i colloqui di pace tra Washington e Kiev, iniziati a Gedda, sono stati immediatamente messi in ombra da un massiccio attacco di droni su Mosca. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha espresso timori che tali azioni possano compromettere i negoziati. "In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni commerciali e geopolitiche, i mercati finanziari europei e statunitensi mostrano segni di debolezza" In questo clima di incertezza, le borse europee non sono riuscite a riprendersi, influenzate negativamente dall'andamento incerto di Wall Street dopo il *lunedì nero

- di New York. Piazza Affari ha chiuso in calo dell'1,38%, scivolando sotto i 38.000 punti a 37.698 punti base, con Stellantis in forte ribasso (-5,22%) insieme ai titoli bancari.

Anche le altre principali borse europee hanno registrato perdite significative: - Amsterdam: -1,42%; - Madrid: -1,51%; - Parigi: -1,31%; - Londra: -1,23%; - Zurigo: -2,25%. Francoforte ha perso l'1,29%, dopo essere stata la peggiore piazza europea nella giornata precedente a causa dell'orientamento negativo dei Verdi verso una riforma che avrebbe potuto aprire la strada a un maxi piano di investimenti. Ma, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, i Verdi tedeschi potrebbero ora votare a favore, intravedendo opportunità nella spesa militare. Oltreoceano, Wall Street mostra segni di debolezza, anche se il rimbalzo di Tesla e Nvidia ha contribuito a limitare i danni per il Nasdaq (-0,3%).

Il calo è più marcato per il Dow Jones Industrial Average (-1,2%) e l'S&P 500 (-0,75%). In particolare, i titoli delle case automobilistiche Ford, GM e Stellantis, particolarmente esposte ai dazi, sono in ribasso. I dati macroeconomici odierni non sembrano offrire alcun sollievo ai mercati azionari. L'aumento delle offerte di lavoro negli Stati Uniti a gennaio ha generato timori che i dazi all'importazione e i tagli alla spesa pubblica possano innescare un rallentamento dell'attività economica e una ripresa dell'inflazione. Il dollaro, contrariamente a quanto accaduto in passato in simili contesti di incertezza, si è indebolito nei confronti delle principali valute. L'euro si è apprezzato dello 0,8%, superando quota 1,092. Il dollaro si è leggermente rafforzato nei confronti dello yen, influenzato negativamente dai dati deludenti sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre in Giappone, con una crescita del 2,2% inferiore alle attese del 2,8%.



Questo andamento potrebbe complicare le decisioni della Bank of Japan (BoJ) in merito a un eventuale aumento dei tassi di interesse. In questo contesto di incertezza, l'oro si è rivelato un bene rifugio, beneficiando della debolezza del dollaro. Lo spot gold ha superato i 2.922 dollari l'oncia, attestandosi a 2.917,75 dollari (+1%). Anche i prezzi del greggio sono in aumento, sostenuti dal ribasso del dollaro, nonostante i timori di una potenziale recessione negli Stati Uniti e dell'impatto dei dazi sulla crescita economica globale. Il Brent è scambiato a oltre 70 dollari al barile (+1,14%), mentre il WTI si attesta a 66,67 dollari (+1,11%). A Piazza Affari, Leonardo (+1,74%) si è distinta come la migliore blue chip, grazie a risultati 2024 solidi e a un dividendo in aumento a 0,52 euro per azione da 0,28 euro.



Il gruppo prevede un miglioramento nella guidance 2025 e un'accelerazione dei ricavi del 7% annuo nel nuovo piano al 2029, con ordini in crescita del 5,8%. In un contesto geopolitico turbolento, il settore della difesa e aerospazio gode di ottima salute. A Parigi si è tenuta una riunione dei capi di Stato maggiore per discutere la creazione di una difesa comune europea. I ministri delle finanze dell'Unione Europea (UE) hanno invece esaminato proposte per aumentare la spesa per la difesa senza violare le norme UE, concentrandosi sul rafforzamento della crescita e sullo scorporo delle spese militari dal Patto di Stabilità. Tra le altre società in rialzo sul listino milanese figurano Prysmian (+0,95%), che ha beneficiato della promozione a buy da neutral da parte di UBS, e alcune utility come A2A (+1,22%) ed Enel (+0,33%).



Buzzi (+0,17%) e Terna (+0,08%) hanno mostrato una buona tenuta. Il resto del Ftse Mib ha registrato performance negative, a partire da Stellantis (-5,22%), seguita da Campari (-4,06%) e Recordati (-3,33%). I titoli bancari sono stati particolarmente colpiti, con MPS (-3,02%) che ha subito il calo maggiore, seguita da Mediobanca (-2,37%), Intesa Sanpaolo (-2,11%) e UniCredit (-2,31%). In ribasso anche STM (-2,79%), Amplifon (-2,91%) e Telecom Italia (-2,37%). Al di fuori del paniere principale, EPH (+30,77%) ha archiviato una seduta positiva, grazie al via libera del consiglio di amministrazione all'aumento di capitale fino a 1,6 milioni di euro, finalizzato a rafforzare la posizione finanziaria della società e a garantire la continuità aziendale.