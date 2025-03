Export italiano in frenata: ecco le regioni che trainano (e quelle che affondano)

Il 2024 è stato un anno difficile per l'industria italiana. Il calo della produzione si è riflesso in una flessione dell'export che ha coinvolto l'intero paese. Alcuni settori, tuttavia, hanno sofferto più di altri. L'automotive, in crisi da tempo, ha pesato sui dati delle regioni che ospitano i principali stabilimenti di Stellantis: Piemonte, Basilicata, Campania e Abruzzo.

Segnali positivi, invece, sono arrivati dalle esportazioni di prodotti farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, in particolare in Toscana, Lazio e Campania. Le performance delle diverse aree del paese presentano però forti disparità, con il Sud che ha registrato i risultati peggiori.

Il 2023 era stato un anno di forte crescita per il Sud e le Isole, grazie soprattutto agli investimenti del Pnrr. Il Pil di queste regioni era cresciuto più che nel resto del paese, ma questa situazione si è rapidamente normalizzata.

Le esportazioni hanno rispecchiato questo cambiamento: dopo aver raggiunto un picco alla fine del 2023, nel corso del 2024 si sono allineate ai dati del resto d'Italia.

Il risultato è stato un crollo su base annua del 5,3% per il Sud e del 5,2% per le Isole. In particolare, la Basilicata ha perso il 42% del valore delle proprie esportazioni in un solo anno. La regione più virtuosa è risultata invece la Calabria, con un +9,4%. Anche al Nord, dove si trovano le regioni più produttive del paese, le esportazioni non hanno brillato nel 2024. Sia nel Nord Est che nel Nord Ovest si sono registrati cali, rispettivamente dell'1,5% e del 2%. La regione migliore è stata la Valle d'Aosta, con un +11,1%, mentre la Liguria ha subito un calo del 24,1%, soprattutto a causa di un crollo dell'export verso gli USA (-77,7%).

L'unica macro area geografica che ha registrato una crescita delle esportazioni è il Centro, con un +4%.

In particolare, la Toscana ha segnato un +13,6%, mentre quasi tutte le altre regioni hanno mantenuto una crescita sostenuta, ad eccezione delle Marche. Il quasi azzeramento delle esportazioni verso la Cina ha causato una perdita del 29,7% per questa regione.

Il Nord Ovest si conferma l'area geografica più attiva sul fronte dell'export in Italia. Nel 2024, ha raggiunto un valore di 233 miliardi di euro. Seguono il Nord Est, con 195 miliardi, il Centro con 114 miliardi, il Sud con 44 miliardi e le Isole con 19 miliardi. La classifica delle maggiori regioni esportatrici è la seguente: - Lombardia: 163 miliardi di euro (+0,6%);

- Emilia Romagna: 83 miliardi di euro (-2%);

- Veneto: 80 miliardi di euro (-1,8%);

- Toscana: 63 miliardi di euro (+13,6%);

- Piemonte: 60 miliardi di euro (-4,9%).