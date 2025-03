Bruxelles punta sull'auto: piano UE per la transizione elettrica

A tal fine, è stato stanziato un fondo di 1,8 miliardi di euro per creare una filiera di approvvigionamento di materie prime sicura e competitiva.

"Dobbiamo promuovere la produzione interna per evitare dipendenze strategiche, soprattutto nella produzione di batterie", ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, sottolineando l'importanza di questo investimento strategico. Ma non si tratta solo di batterie.

Il piano prevede anche un investimento di 1 miliardo di euro per il periodo 2025-2027, destinato a fare delle case automobilistiche europee dei leader nella produzione di veicoli dotati di AI, connessi e automatizzati.

Inoltre, sono stati stanziati 570 milioni di euro per finanziare la creazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, un'infrastruttura essenziale per incentivare l'adozione di massa di veicoli a emissioni zero.

Un elemento di novità riguarda la flessibilità introdotta negli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂.

Pur confermando gli obiettivi per il 2025, 2030 e 2035, la Commissione ha concesso ai produttori un margine di manovra maggiore.

Invece di valutare le prestazioni annualmente, la conformità ai limiti di emissioni sarà calcolata sulla media del periodo 2025-2027, offrendo alle aziende un periodo di tre anni per adattarsi alle fluttuazioni del mercato. Per stimolare la domanda di veicoli a emissioni zero, è stata pubblicata una nuova proposta per la decarbonizzazione dei veicoli aziendali, che rappresentano il 60% delle immatricolazioni di auto nuove.

Inoltre, si stanno valutando misure per facilitare l'installazione di stazioni di ricarica e fornire prestiti accessibili per l'acquisto di veicoli a zero emissioni, con l'obiettivo di garantire una transizione equa verso una mobilità pulita e sostenibile.

L'Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) ha accolto con favore il piano, ma ha sollecitato ulteriori interventi, come il potenziamento delle infrastrutture, incentivi alla domanda e la riduzione dei costi di produzione.

Sigrid de Vries, direttore generale dell'ACEA, ha definito la flessibilità sugli obiettivi di CO₂ un passo positivo, a condizione che vengano implementate le necessarie misure a sostegno della domanda e delle infrastrutture di ricarica. Il piano d'azione della Commissione Europea rappresenta un tentativo di guidare l'industria automobilistica europea verso un futuro più sostenibile e competitivo.

Resta da vedere se le misure proposte saranno sufficienti a raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati e a garantire che l'Europa rimanga un leader nel settore automobilistico globale.