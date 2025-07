Mercati: l'onda dei dazi colpisce Piazza Affari, auto e banche sotto pressione

Si tratta di una cifra inferiore rispetto alle proposte concorrenti, come quella da oltre 1,9 miliardi di euro avanzata dal gruppo franco-tedesco KNDS e quella dal Czechoslovak Group. Il contrasto è evidente con Leonardo, che ha guidato il listino con un rialzo dell'1,39%, beneficiando proprio di queste dinamiche. Anche Stellantis ha mostrato una chiusura in forte calo, cedendo il 4,65% in una sessione particolarmente tesa. Contemporaneamente, il settore bancario ha registrato un netto ribasso. Durante l'assemblea dell'ABI, il presidente Antonio Patuelli ha sottolineato la necessità impellente di "disinnescare" il protezionismo e la proliferazione di nuovi dazi. Un avvertimento chiaro, volto a prevenire effetti destabilizzanti sui mercati e sulle stesse banche, scongiurando il rischio di una "nuova recessione". A Milano, l'arancione dei tabelloni elettronici si è trasformato in un rosso acceso per nomi importanti del panorama bancario. Banco BPM ha perso il 3,74%, Unicredit il 2,34% e BPER l'1,86%.



Tutti questi titoli sono al centro del complesso risiko bancario che anima il settore. Il governo tedesco ha ribadito la sua contrarietà alle ambizioni di Andrea Orcel su Commerzbank, chiedendo di fatto a Unicredit un passo indietro su tale operazione. Per quanto concerne l'offerta di Piazza Gae Aulenti su Banco BPM, persiste la ferma ostilità della banca "preda". Il presidente di Piazza Meda, Massimo Tononi, ha nuovamente sottolineato come le adesioni all'Offerta Pubblica di Scambio siano "pressoché inesistenti", attestandosi intorno allo 0,1% del capitale. Questa situazione, a suo dire, "conferma quello che il mercato ci dice da mesi, e cioè che l'offerta non è attraente, anzi è del tutto inadeguata". Intanto, si attende ancora la decisione del TAR del Lazio riguardo al ricorso presentato da Unicredit contro il provvedimento di Golden Power. Spostandoci al fronte BPER-Popolare di Sondrio, l'offerta avanzata da Modena aveva già raggiunto il 36% delle adesioni nella giornata precedente.



La chiusura odierna sarà decisiva per capire se l'operazione avrà superato la soglia del 50%. A sera, l'attenzione si sposterà sul Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, che ha chiuso la giornata in calo dell'1,7%, per conoscere l'esito dell'offerta pubblica di scambio lanciata da Montepaschi, a sua volta in ribasso dell'1,52%. Il rosso profondo ha colpito anche altre blue chip a Milano. Tra queste, spiccano Amplifon con un -3,81%, Interpump con un -3,1%, STM con un -2,23%, Campari anch'essa a -2,23%, e Moncler a -1,85%. In controtendenza, i titoli petroliferi come Saipem (+1,09%) e Tenaris (+0,86%) hanno chiuso in positivo. Le utility hanno mostrato una lieve ripresa, fornendo un barlume di stabilità. Fuori dal paniere principale, Dexelance si è apprezzata del 2,08% all'indomani dell'annuncio dell'acquisizione del 65% di Mohd, un segnale positivo in un mercato altrimenti dominato dalla cautela.