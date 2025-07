La tempesta sulle guerre commerciali: come la mossa di Trump ha scosso Wall Street e i mercati globali

Poco dopo, una lettera indirizzata al Canada è apparsa sui social media, chiarendo che un'aliquota del 35% sarebbe stata imposta su tutte le merci canadesi a partire dal 1° agosto. L'iniziale nervosismo dei mercati è stato parzialmente placato quando un funzionario dell'amministrazione ha chiarito che era prevista un'esclusione per le merci coperte dall'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada. Le reazioni immediate sono state visibili. I futures di Wall Street sono scivolati dello 0,8% e quelli dell'EUROSTOXX 50 hanno registrato un calo dello 0,7%, prima di recuperare parzialmente, per poi stabilizzarsi su un ribasso di circa lo 0,3%. Anche i mercati valutari hanno subito forti scosse. Una volta che la polvere si è posata, il Dollaro si è rafforzato di circa lo 0,3% rispetto al Dollaro Canadese, mentre l'Euro ha ceduto lo 0,2%.

Un altro fronte di tensione si manifesta con l'indebolimento costante dello Yen. Le prospettive di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone, infatti, appaiono sempre più remote.



Il Dollaro ha guadagnato lo 0,6% sullo Yen, raggiungendo 147,12 Yen, e si avvia verso un guadagno settimanale dell'1,7%, il più significativo di quest'anno. Sul fronte dei cambi incrociati, lo Yen è in calo per la settima settimana consecutiva contro l'Euro e ha toccato un minimo di cinque mesi contro il Dollaro Australiano. L'annuncio di Trump sull'invio di una lettera all'Unione Europea suggerisce che i colloqui commerciali tra le due potenze non stiano procedendo come sperato. I funzionari europei avevano precedentemente espresso l'obiettivo di raggiungere un accordo prima del 1° agosto, evidenziando una potenziale battuta d'arresto. Con i calendari dei dati economici in Europa e negli Stati Uniti relativamente leggeri, gli investitori si preparano ora per le imminenti pubblicazioni degli utili aziendali del secondo trimestre negli Stati Uniti, previste per la prossima settimana. Questi risultati forniranno indicazioni cruciali sull'impatto che le tariffe di Trump stanno avendo sull'economia globale e sulle strategie delle grandi imprese.



Un segnale preoccupante di ciò che potrebbe accadere arriva da Fast Retailing, proprietaria del marchio di abbigliamento Uniqlo. L'azienda ha avvertito che le tariffe avranno un impatto significativo sulle sue operazioni negli Stati Uniti nel corso dell'anno e sta valutando di aumentare i prezzi per mitigare il colpo. Le sue azioni sono crollate di quasi il 7% a Tokyo dopo l'annuncio.